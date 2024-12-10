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Happy PaMa 教得樂 第531期

Happy Pa Ma

家家有禮：沉浸馬戲團奇幻世界

【明報專訊】為迎接聖誕節來臨，大埔超級城將變身成充滿歡樂與驚奇的「聖誕奇幻馬戲團」盛會！由韓國設計團隊Circus Boy Band創作的夢幻馬戲團舞台，在1500平方呎空間中集合了多個色彩繽紛的聖誕打卡位。焦點之一是充滿藝術感的20呎高巨型鏡陣（圖），大小朋友可以在這個由無數鏡面組成的空間中，拍攝富有創意的自拍照；至於互動體感遊戲「百發百中」，小朋友可透過撥動弓弦，在巨型熒幕上發射虛擬箭矢，考驗眼力與準繩度。另外，場內還有經典馬戲團元素如旋轉木馬、熱氣球、帳篷等裝置，令人沉浸於馬戲的奇幻世界。

聖誕節期間，聖誕老人將於舞台上等待客人到訪，只要即場捐款予大埔浸信會服務處，即可獲即影即有合照留念。商場還將於2025年1月1日舉行「Super Run愛童心慈善跑」，設親子組、寵物組、公開組及企業團體組，旨在為有特殊學習需要的學童及其家庭籌款。比賽特設最佳寵物造型獎，鼓勵大家與毛孩一起參加，宣揚與動物共融的理念。

■INFO

「聖誕奇幻馬戲團」聖誕主題裝飾

日期：12月11日至2025年1月1日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：大埔超級城C區

查詢：2665 6090

■送限定版月曆及紅酒

大埔超級城送出「Circus Boy Band 2025年月曆限定版」及紅酒予《Happy PaMa 教得樂》讀者，名額10個，每人可獲上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於12月16日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「聖誕奇幻馬戲團」盛會由韓國哪個團隊設計？

[Happy PaMa 教得樂 第531期]

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