知多啲：殿堂級UTMB賽事 全球越野跑手爭入場券

要參加UTMB總決賽，跑友必須獲得報名和抽籤資格。這些資格必須通過參加UTMB世界系列賽的賽事來獲得，參賽者需要完成賽事後獲得「跑石」（Running Stone）才可參加抽籤，擁有愈多跑石，中籤機率愈大。而系列賽事主要分為EVENT和MAJOR兩種，以後者較抵玩，因為在相同距離及難度下，完成賽事可獲雙倍跑石，這亦是近年香港跑友一窩蜂湧至泰國清邁，參加屬於MAJOR級賽事的Chiangmai Thailand by UTMB的原因。

除了要「跑石」，跑友還需持有效的UTMB index，這是衡量參加者在UTMB系列賽事中表現的指標。跑友要在過去24個月內完成至少1場UTMB世界系列賽，才能獲得該指數。現時可獲得「跑石」的賽事共有43場，詳情可參閱網址：utmb.world/utmb-world-series-events