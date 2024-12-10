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知多啲：殿堂級UTMB賽事 全球越野跑手爭入場券

【明報專訊】UTMB於2003年首次舉辦，其特別之處是賽道初期主要參照歐洲一條長距離步行徑Tour du Mont Blanc，這條步行徑經過法國、瑞士及意大利3國，總長度約171公里，攀升幅度約8900米，很快成為越野跑友最愛參與的賽事之一。其後賽事規模愈辦愈大，不但加開更多不同距離，如CCC（約101公里）、TDS（約145公里）、PTL（約300公里），更發展成系統賽事並推展至全球不同國家及地區。不過，每年8月於法國Chamonix舉辦的UTMB總決賽，才是全球越野跑友一生必要參加一次的殿堂級賽事。

要參加UTMB總決賽，跑友必須獲得報名和抽籤資格。這些資格必須通過參加UTMB世界系列賽的賽事來獲得，參賽者需要完成賽事後獲得「跑石」（Running Stone）才可參加抽籤，擁有愈多跑石，中籤機率愈大。而系列賽事主要分為EVENT和MAJOR兩種，以後者較抵玩，因為在相同距離及難度下，完成賽事可獲雙倍跑石，這亦是近年香港跑友一窩蜂湧至泰國清邁，參加屬於MAJOR級賽事的Chiangmai Thailand by UTMB的原因。

除了要「跑石」，跑友還需持有效的UTMB index，這是衡量參加者在UTMB系列賽事中表現的指標。跑友要在過去24個月內完成至少1場UTMB世界系列賽，才能獲得該指數。現時可獲得「跑石」的賽事共有43場，詳情可參閱網址：utmb.world/utmb-world-series-events

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