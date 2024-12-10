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洗衣機保養：擦乾「大眼雞」機門膠邊 免藏污發霉

【明報專訊】將衣物回復乾淨，不少用家都會着重洗衣用品一環，其實洗衣機的清潔和保養同樣重要，若洗衣機長期積聚污垢，衣物分分鐘愈洗愈骯髒。

用後打開機門6小時 散走濕氣

「維修兵團」營運長劉啟駿解釋，洗衣機清洗衣物時，內膽會接觸細菌、污漬等，日積月累下還會有洗衣成分殘留，「而且很多用家一洗完衣服後就關上機門，都很容易使機內滋生細菌、霉菌等」。他建議洗完衣服後，打開機門4至6小時，讓機內濕氣蒸發，但不宜打開過長時間，「因機門門框長期承托玻璃，有一定重量，如長時間打開（如10多至20小時），門鉸易老化」；若家中有長者或兒童，亦應避免長時間打開機門，免生意外。另使用「大眼雞」的用家，要留意機門膠邊容易積水、發霉，洗衣後可用乾淨毛巾擦乾膠邊和玻璃。

「冷氣機一年不是開足365日，用家都有意識清洗隔塵網，其實洗衣機使用頻率更高，更要有護理清洗的意識。」使用洗衣機自帶的清洗模式，又或專門清洗洗衣機的用品，可以嗎？劉啟駿指，洗衣機清潔產品雖可溶解機內污垢，使污垢浮上水面，但不一定能將污垢完全排出機外，「就像鋅盆，有時清水流走後，污垢仍黏在鋅盆周圍，需用水龍頭冲去」，洗衣機也是同一道理，他們上門為客人清洗洗衣機時，溶解污垢後會用高壓槍將污垢冲走。

何時需要清洗洗衣機？「當在機門膠邊看到黑色污漬，聞到異味，有黑色碎屑浮出來，都是機身骯髒的警號」，大約1年至1年半可聯絡洗衣機清潔公司上門「大洗」，然後視乎使用頻率、使用習慣，每隔一兩個月用洗衣機自帶的清洗模式就已足夠。

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