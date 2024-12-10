Q&A：運動服不宜用柔順劑

洗完深色衣物後，表面出現一撻撻的白色痕迹，不少人都將矛頭指向洗衣粉，陳文藝指，無論是洗衣粉、洗衣液抑或洗衣膠囊，過量使用都可能殘留於衣物上，洗衣粉尤其容易，因此洗衣用品切忌使用過量，而且過水需要徹底、乾淨，「如洗衣成分殘留較多，即使衣物乾透後，鹼性物質仍存在，穿著時出汗的話，殘留的成分被溶解出來，或使皮膚痕癢甚至過敏」。

2.強力去漬的洗衣配方尤其容易致敏？

陳文藝指，皮膚過敏或因衣物過水未夠乾淨，與洗衣配方未必有關。如擔心洗衣成分殘留，可選擇中性洗衣液或洗衣膠囊，配方較溫和，對皮膚造成較小刺激。劉啟駿補充，洗衣宜選擇合適洗衣模式，洗衣時間不宜過短，而且過水次數起碼兩次或以上，就可將洗衣成分徹底洗淨。

3.不同衣物需用不同洗衣產品？

一般洗衣產品配方可處理大部分衣物，但陳文藝提醒在使用含柔順劑的洗衣產品時，不適宜用於運動服飾上，「柔順劑透過在衣物表面形成一層薄膜，減少纖維間的摩擦，令衣物變得柔順，但可能妨礙運動衣物的防水透氣功能」。另外，羊毛和蠶絲屬蛋白質，使用酸鹼度極端的洗衣用品易破壞衣物纖維，相比起偏鹼性的洗衣粉，洗衣液、洗衣膠囊可找到中性、溫和配方，較能保護絲質和羊毛衣物。至於黑色衣物，不宜用含漂白劑的產品，以免衣物褪色，「宜選偏鹼性的產品，甚或專門針對黑色衣物的洗衣液，當中有護色成分，可保持衣物的黑色」。

殺菌+香料 除「噏」味

4.室內晾衣易有「噏」味，怎麼辦？

香港家庭普遍空間較小，遇上潮濕多霧日子，不少人被迫在室內晾衣，有部分洗衣用品聲稱針對室內晾衣的用家，可防止衣物留有「噏」味。陳文藝指衣物上的噏味來自細菌滋生，當衣物清洗後處於濕漉漉的狀態，如本身還有少少油脂皮屑殘留，「尤其是放在室內沒有太陽或在潮濕的環境下晾乾，衣物難以乾透，還留有水氣，變相有很長的時間讓細菌滋生，就會產生異味」。這類洗衣產品透過殺菌和添加香料，達到去除噏味的效果；除了使用這類產品，他建議別把衣物掛在窗邊，因窗外濕氣重，較難乾透，應放入室內中間，遠離濕度高的地方，而且每件衣物之間留有少許空間讓水分揮發；附近可放抽濕機或風扇，讓熱風或涼風將衣物水氣帶走，縮短晾曬時間。●