吃喝玩樂指南 沉浸熊貓熱 迎最萌聖誕節

吃喝玩樂：抱抱熊貓歡度聖誕 賞可愛燈光秀

肥肥大大的熊貓當然可愛，但身為國寶級網紅，一般人只能跟牠們來個遠距離見面，想摸牠抱牠？就要來香港富麗敦海洋公園酒店，酒店的熊貓吉祥物「富富」和「麗麗」早已準備就緒，隨時跟大家握手拍照抱抱！臨近聖誕，富富和麗麗換上紅、綠色的冬裝，不定時出現在酒店跟大家見面。若於12月入住期間限定的「富富與麗麗熊貓的節日冒險旅程住宿體驗」，更可獲得多款熊貓主題禮品，當中除了可愛的熊貓造型手套，最驚喜的是可以帶走45厘米高的富富熊貓毛公仔，還可親手繪製其身上的T恤。此外，酒店大堂有一棵由熊貓毛公仔拼砌成的「寵愛熊貓佳節聖誕樹」，加上全新竹子造型特飲The Bamboo、富富熊貓Panda Piñata扑扑蛋糕， 讓你沉浸式體驗食買玩熊貓之旅。

小積木砌成不同神態

與海洋公園為鄰的香港海洋公園萬豪酒店又怎少得熊貓主題佈置及美食呢？最近酒店除了展出多個大型熊貓雕塑擺設，以及由小積木砌成的不同神態熊貓，每日下午5:30及晚上10:30都會舉行以熊貓為主題的燈光秀，以投影及互動形式展示出熊貓活動的模樣和表情，非常可愛。至於Pier酒廊亦推出多款熊貓主題甜品。

下午茶化身熊貓樂園

除了鄰近海洋公園的兩間酒店推出主題活動外，九龍區亦有酒店推出「熊貓樂園下午茶」。太子帝京酒店獅房菜把熊貓的生活及神情動作加入食物中，如咖啡杏仁意大利芝士撻以意大利芝士慕絲噴上白朱古力，綴以朱古力腳掌和尾巴的小熊貓「屁股」，模仿熊貓翻筋斗模樣；另有由竹子設計成翠綠竹筒外形的抹茶紅豆麻糬慕絲蛋糕等。兩款特飲同樣貫穿熊貓主題，凍飲苿莉抹茶拿鐵鋪上熊貓頭棉花糖，飲品賣相就如翠綠的竹子；熱飲香橙熱朱古力奶則以法國Valrhona 70%黑朱古力冲調，配上熊貓圖案朱古力粉及鮮橙皮碎，讓人捨不得喝。●

■富富與麗麗熊貓的節日冒險旅程住宿體驗

日期：即日至2025年1月4日

價錢：每晚$2380起；另加一

地址：香港仔海洋徑3號

香港富麗敦海洋公園酒店

訂房：bit.ly/3zIvZ2P

■熊貓樂園下午茶

供應日期：2024年12月16日至2025年2月28日（12月24至26日除外）

時間：下午3:00至5:00

價錢：$548/2位用，$278/1位用；另加一

地點：旺角太子道西193號帝京酒店3樓獅房菜

查詢：2622 6088；6113 8691（WhatsApp）

打卡：遊園探安安可可 入夜看萌趣投影

海洋公園內前身為「香港賽馬會大熊貓園」的「香港賽馬會四川奇珍館」全新開放予遊客參觀，這裏亦是中央最新送贈香港的一對大熊貓安安和可可居所。據園方資料，安安體型較大，愛探索四周，動作豪邁，喜歡躺着吃東西，是攀爬能手；可可則體型較嬌小，有時會耍公主脾氣，喜愛獨處。現時園方採取預約入場制，遊客可先到現場領取觀賞門票，再於指定時間入場，先到先得。而海洋公園的大熊貓主題活動將於12月21日開始，包括5米高的巨型充氣「至萌『大』熊貓」裝置公仔、「熊」蹤處處打卡點及入夜必看的「大熊貓萌趣投影」等。

2500熊貓中尋找香港代表

此外，由2500隻大熊貓雕塑組成的大熊貓雕塑展覽「PANDA GO！香港遊」未來3周將於昂坪360、海洋公園及中山紀念公園接力舉行，每地點會一連兩日展出雕塑。大熊貓雕塑總數目代表全球大熊貓數量目前已達逾2500隻，儘管各地點展出數量或有不同，但大家仍可以看到多款不同表情、動作的熊貓，當中更有不少體型細小的小熊貓和粉紅色熊貓BB；其中6個雕塑參考了香港大熊貓盈盈、樂樂、安安、可可，以及龍鳳胎家姐和細佬的特色來設計。

觀塘80熊貓扮鬼扮馬

另外，市建局由即日起於毗鄰裕民坊及觀塘道的觀塘市中心「自由空間」放置共約80隻由本地設計、身高0.5至3米的大熊貓裝置，與大家過聖誕及新年。除了黑白色的原型熊貓，還有以特別造型亮相，如機械熊貓、太空人熊貓等，晚上亮燈後更有另一番風貌。●

■海洋公園四川奇珍館

開放時間：上午10:00至晚上7:00

詳情：bit.ly/4g3VM5c

■「PANDA GO！香港遊」大型熊貓主題展覽

詳情：pandago-fest.com

■熊貓裝置展覽

展出日期：即日至2025年第一季，全日開放

地點：觀塘市中心「自由空間」KTTC2.0

購物：帶限定熊貓回家

限量版服飾

為配合「PANDA GO！香港遊」大型熊貓展覽，主辦單位AllRightsReserved（ARR）推出一系列獨家熊貓主題紀念品，包括毛公仔及限量版服飾，並於指定LOG-ON門市發售。●

港產龍鳳胎精品

在港出生的熊貓龍鳳胎家姐和細佬成為不少大小朋友心目中的可愛代表，海洋公園推出一系列「家姐細佬」精品，只在園內指定紀念品店及網店（eshop.oceanpark.com.hk）發售。●

文：顏燕雯

模特兒：Coco

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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