明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

養生帖：熱敏灸紓緩過敏鼻炎

【明報專訊】艾灸是中醫傳統療法之一，在《素問．異法方宜論》中有「北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸焫，故灸焫者，亦從北方來」的記載。艾灸療法易學易用，成本低廉，操作簡便，具有溫經散寒、行氣通絡、扶陽固脫、升陽舉陷、瀉熱拔毒、消瘀散結、防病保健、延年益壽的作用。

溫陽通氣 增強免疫力

熱敏灸，是繼承傳統艾灸療法的基礎上，創造出腧穴熱敏化的艾灸新療法。人在生病或亞健康狀態下，相關穴位會發生熱敏化。熱敏灸點燃艾材產生的艾熱，懸灸於熱敏態穴位，激發透熱、擴熱、傳熱、局部不熱遠部熱、表面不熱深部熱、非熱感覺等熱敏灸感和經氣傳導，並施以個體化的飽和消敏灸量，提高艾灸療效。

以過敏鼻炎為例，熱敏灸可溫陽通氣，增強免疫力，有效治療過敏鼻炎。治療穴位以上印堂、通天、風池、肺俞、神闕為主。上印堂穴單點溫和灸，自覺熱感擴散至整個額部或額部有緊壓感；通天穴雙點溫和灸，自覺熱感滲透或擴散或有緊壓感；風池穴雙點溫和灸，自覺熱感滲透或向四周擴散或沿督脈上下傳導；肺俞穴雙點溫和灸，自覺熱感透至胸腔或擴散至整個背部或熱感向上肢傳導；神闕穴單點溫和灸，自覺熱感滲透至腹腔。以上穴位均需灸至熱敏灸感消失。每次選取上述2至3組穴位，每天1次，10次為1個療程，療程間休息2至5天，共2至3個療程。

文：寧志鵬（香港大學專業進修學院助理課程主任）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕艾灸 熱敏灸 養生帖

上 / 下一篇新聞