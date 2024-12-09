姿治通鑑：胸廓出口受壓 手痹刺痛

胸廓出口是位於頸部與肩膀之間的空間，是由鎖骨、第一肋骨和胸骨之間構成的狹窄空間。其中有許多重要的神經和血管經過，例如臂神經叢（負責手臂的神經網絡）、鎖骨下動脈或靜脈（負責供應血液給手臂）。胸廓出口有3個較為狹窄的區域，分別為斜角肌三角（scalene triangle）、肋骨鎖骨間隙（costoclavicular space）、胸小肌間隙（pectoralis minor space）。如臂神經叢、鎖骨下動脈或鎖骨下靜脈經過這些區域時受到壓迫，就會影響肩膀、手臂，甚至手部感覺和功能。

肩頸姿勢不良 胸肌群過度緊張

造成TOS原因有很多，常見先天因素為第一肋骨異常，或胸廓結構本身較為狹窄。這些異常可能會導致神經和血管受壓，繼而引發問題。後天因素則多與姿勢不良、過度使用上肢有關。長時間久坐的辦公室一族，由於頸肩姿勢不良，導致胸肌群過度緊張，鎖骨下肌和肩胛帶肌肉群變得僵硬，這些都有可能增加胸廓出口的壓力。此外，某些運動員，如游泳、舉重和羽毛球選手，由於手臂頻繁高舉和重複動作，也容易出現TOS。

根據受壓部位，TOS可分為神經性、動脈性和靜脈性3種，當中以神經性最為常見，佔九成以上，而斜角肌三角是常發生位置。神經性TOS患者會感到手臂麻木、刺痛、乏力，特別是在手指及前臂分佈範圍內，有時肩膀和頸部也會感到疼痛。血管性TOS則可能引發手臂發冷、蒼白或腫脹，嚴重會影響手部血液循環。

TOS可以透過物理治療處理，目標是改善姿勢、減少神經和血管壓力，以及加強頸肩部位的肌肉穩定度。方法包括：

‧姿勢矯正訓練：透過針對練習，改善頭部、肩部和胸部姿勢，減少胸廓出口的壓力。例如，教導適當坐姿和站姿，並在辦公環境中配合人體工學調整，如調校電腦熒幕高度，保持手肘呈90度放置

‧肌肉伸展和放鬆：針對過緊肌肉，做胸小肌、斜角肌和鎖骨下肌的伸展運動，可以緩解壓迫。物理治療師可能使用手法治療，幫助放鬆頸部和肩部深層肌肉，減少神經壓力

‧神經滑動技術：針對神經性TOS，神經滑動術（neurodynamics）有助緩解神經壓迫及改善神經滑動能力，減少麻木和刺痛感

‧肌力訓練：加強肩胛穩定肌群，如菱形肌和下斜方肌，提升肩部穩定；這有助減少鎖骨和第一肋骨之間的壓迫。此外，核心肌群訓練可以支撐上半身姿勢，避免長期姿勢不當而復發

香港中華基督教青年會設有物理治療門診服務，詳情可查閱網上表格（bit.ly/ymca_tos），致電2895 4200查詢。

文：王凱婷

（香港中華基督教青年會物理治療師）

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