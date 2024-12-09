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副刊

健康

解讀血糖：驗糖化血紅蛋白 助長期監測

【明報專訊】血糖檢測主要有3個指標：空腹血糖、餐後血糖，以及糖化血紅蛋白（HbA1c）。

空腹血糖

（fasting blood glucose，FBG）

禁食8小時後的血糖水平，反映身體在空腹狀態下調控血糖能力，異常數值可預示胰島素功能異常或糖尿病風險。正常空腹血糖應少於5.6mmol/L。如空腹血糖在5.6至6.9mmol/L之間，表示處於糖尿病前期，即血糖偏高但尚未達到診斷糖尿病的標準。而空腹血糖超過7.0mmol/L，就可能是糖尿病，需要進一步診治。

餐後血糖（post-prandial glucose，PPG）

進食後2小時的血糖水平。正常餐後血糖應低於7.8mmol/L。如餐後血糖在7.8至11.0mmol/L之間，是糖尿病前期信號。11.1mmol/L或以上則已達糖尿病的診斷標準。餐後血糖變化反映身體處理糖分的能力至關重要，特別是當食用高糖或高碳水化合物食物後。

糖化血紅蛋白（HbA1c）

反映過去2到3個月平均血糖水平，是非常有價值的長期監測指標。正常HbA1c低於5.7%；當數值在5.7%至6.4%之間，可能處於糖尿病前期，6.5%或以上則已達到糖尿病診斷標準。

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