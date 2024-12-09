無家族史無病徵 潛藏作惡 滿35歲篩查揪出糖尿

拆解常見迷思，幫助大家更容易理解糖尿病，並掌握如何有效預防和管理這種疾病。

迷思：我沒有家族病史，

所以不會患糖尿病。

糖尿病分為兩類，1型糖尿病與遺傳和免疫系統相關，胰臟無法製造足夠胰島素。2型糖尿病則佔所有糖尿病九成以上，成因除了遺傳外，與生活習慣密切相關，例如肥胖、不健康飲食和缺乏運動，這些因素會導致細胞對胰島素抗阻，無法有效攝取及利用血液中的葡萄糖，令血糖水平升高。

值得注意的是，肥胖與糖尿病關係密切，當體重指數（body mass index，BMI*）超過23，患糖尿病風險便會大幅提高。高血壓、高血脂及曾患妊娠糖尿病婦女也是高危群。因此，無論有否家族病史，定期檢查血糖，保持健康生活，控制可改善的風險因素，是預防糖尿病的關鍵。

*BMI = 體重（公斤）÷身高（米）2

理想：18.5至22.9

超重：≥ 23

肥胖：≥ 25

早期徵狀似壓力 易被忽略

迷思：我身體沒有不適，

毋須檢驗血糖吧。

很多人認為，日常身體沒有不適，就不需要定期檢查。但醫學數據顯示，很多糖尿病人初期沒有明顯徵狀，直至確診糖尿病，才發現嚴重併發症，例如視網膜病變、腎病等。因此糖尿病被形容為隱形殺手，能在無形中對健康造成重大損害。

糖尿病並非一日之間形成，而是逐步發展，早期徵狀不明顯，如口渴、頻尿、疲倦等，與打工仔生活壓力相似，容易被忽略，導致病情惡化甚至無法逆轉。然而，肥胖、缺乏運動、不健康飲食、年齡增長及家族病史等都是已知的風險因素，單靠身體感覺難以準確判斷是否處於糖尿病前期。定期檢測可及早發現問題，並通過調整生活方式有效減緩病情發展。

有糖尿病高危因素人士，例如糖尿病前期患者，超重或肥胖，有糖尿病家族病史，妊娠糖尿病史，高血壓或心血管疾病史，HIV感染者，以及服用某些高風險藥物（例如長期口服類固醇）的人，建議最少每年檢查一次。沒有高風險因素的人，建議從35歲開始接受糖尿病篩查；如檢查結果正常，建議每3年篩查1次。

可致視網膜病變 傷心腎

迷思：糖尿病只影響血糖，

應該不太嚴重吧。

不少人以為糖尿病僅僅是血糖偏高，不會對健康構成太大威脅。這個想法大錯特錯！糖尿病會帶來一系列嚴重的急性和慢性併發症，影響全身各個器官，甚至威脅生命，絕不能掉以輕心。

‧急性併發症

1. 糖尿病酮酸中毒

當胰島素不足，身體無法正常使用葡萄糖提供能量，轉而分解脂肪獲取能量。這過程會產生大量酮體，過多酮體會使血液變酸，導致糖尿病酮酸中毒（diabetic ketoacidosis，DKA）。若感到全身痠痛、口乾、極度疲倦，甚至口氣中帶有類似蘋果氣味，可能是體內酮體過多的警號。糖尿病患者應特別注意這些徵狀，如有異常應立即求醫，避免情况惡化至危及生命。

2. 低血糖

低血糖是因過量胰島素或降糖藥物導致血糖過低，患者會感到頭暈、出汗、顫抖，甚至心跳加速。此時應立刻進食含糖食物，例如果汁、糖果等，迅速補充體內葡萄糖。如沒及時處理，患者可能進一步出現意識混亂、昏迷，甚至死亡。

‧慢性併發症

1. 糖尿病視網膜病變

高血糖會損害眼底血管，導致視網膜病變。患者視力初期可能無明顯變化，但隨病變進展，視力逐漸下降，這是糖尿病引致失明的主要原因之一。因此，糖尿病患者應定期接受眼科檢查，及早發現及治療。

2. 糖尿病腎病變

糖尿病不僅損害血管，也會損害腎臟血管和腎小球，導致腎功能逐漸下降，甚至引發腎衰竭，嚴重者需要透析或腎臟移植來維持生命。因此，糖尿病患者應定期做尿液微量白蛋白檢查，有助早期發現腎病變，及時介入。

3. 糖尿病神經病變

糖尿病長期影響神經系統，尤其是末梢神經，常見徵狀包括手腳麻木、刺痛感、溫度感覺異常等；嚴重的神經損傷會導致患者失去知覺，特別是足部，當足部出現傷口而未被察覺時，感染風險增加，最終發展為「糖尿腳」，甚至需要截肢。因此，糖尿病患者應每天檢查足部，保持足部清潔，避免任何損傷，及早就醫處理潰瘍或傷口，以降低感染風險。

4. 心血管疾病

糖尿病人患上心血管疾病的風險較高，包括冠心病、中風及心臟衰竭。高血糖損害血管內壁，導致動脈硬化，進而增加心血管疾病風險。因此，患者應該監控血壓和膽固醇水平，保持均衡飲食，適量運動，以降低心血管疾病發病率。

文：陳志鵬（藥劑連線 註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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