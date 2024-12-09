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妙問妙答：應對長輩催生 以「我們」表達立場

【明報專訊】不少長者抱孫心切，向年輕一輩明示暗示催生，有時卻成為衝突的導火線。中大醫院名譽臨牀心理學家張詠晶表示，長輩急於表達抱孫的願望，可能讓對方感到壓力。她分享一個案，媳婦與老爺奶奶同住，因奶奶詢問「昨天是不是行房」而非常尷尬；該夫婦後來搬出，壓力減小後成功懷孕。

若長輩想知道子女的生育意願，建議詢問自己的兒子，而不是問媳婦。因為親生關係通常較易開口，兒子可能更願意分享感受。詢問時應多從子女的角度出發，表達關心，讓對方感覺舒服。例如說「我可以幫你們照顧小孩，幫媳婦坐月」，而不是「幾時生小孩？我想抱孫！」出發點是支持他們，而非滿足自己的願望。

面對長輩催生，後輩最重要了解自己的真正感受。有時候，長輩的話或有點傷人，例如「你快啲生啦，有仔趁嫩生，如果唔係老多兩年生唔出」，此時，首要認識自己的情緒，是對長輩的話感到生氣？還是未能實現自己的期許而生氣？有些人聽到生仔話題會覺得「哽耳」，因為內心渴望有小孩，但又未必實現得到。

應對方法之一是自信地表達自己想法，並在感覺自在的情况下告訴長輩，例如提到自己試過用試管嬰兒但失敗多次。對於許多人來說，此類重提傷痛的話題通常更容易與媽媽分享，而不是直接對奶奶說。如不方便開口，可以請丈夫幫忙與奶奶溝通，或逐步透露信息，例如說「我現在要坐小月」，讓她了解目前狀况。

另一個方法是適當地視乎情况，不參加可能引發「生不生小孩」話題的場合。例如是百日宴，選擇不去也是一種回應和表達方式；而在其他家庭聚會中，也可能有小朋友或孕婦在場，引起生育話題，如每次都不參加，可能會引發更多關係上的問題。因此，決定是否參加需要權衡各種因素。

「謝謝提醒，我們認真考慮」

家計會輔導督導主任高威頓補充，「長輩對子女有期望，也是無可厚非、人之常情。但育兒責任最終由夫婦二人承擔，也應該是最終的決定人。」面對長輩追問生育意願時，避免用「我覺得」或「太太覺得」的表達方式，應用「我們」來表達夫婦共同立場，例如「謝謝你提醒，我們回去會認真考慮一下」，避免長輩誤解為某方堅持己見。一般而言，從輔導的角度建議坦白溝通。夫婦可以根據長輩的個性來決定如何應對，沒有一套絕對方案。輔導員會協助求助夫妻討論他們認為最合適的應對方法，甚至透過角色扮演來準備應對策略。

[健康]

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