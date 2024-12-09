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考量因素：夫婦討論生育計劃 避免道德批判

【明報專訊】夫婦討論生育計劃時，除了生不生，幾時生外，還有多方面考量，包括實際安排（例如經濟狀况、住屋條件和照顧者）、心理準備（從二人世界過渡到父母身分）及生理考量（例如35歲後受孕率下降、高齡產婦的懷孕併發症）。香港家庭計劃指導會輔導督導主任高威頓表示，宜及早制訂具體生育計劃，並在協定時間再次檢視和討論。

夫婦持不同意見時，雙方通常會提出許多理據，但一直堅持己見，或演變成「我對你錯」的局面，負面情緒升溫，最終或變成固執己見的極端局面，甚至出現激烈言辭如「你不生小孩，我就跟你離婚！」陷入對立僵局，無法討論。高威頓提醒，夫婦商討時應先了解分歧在哪裏，盡量坦誠溝通彼此看法、憂慮及背後考慮因素等，例如探討如何分工，親人或長輩能否提供實際支援等。

「作為夫妻或父母，實際上已經形成一個團隊，彼此是伙伴。在考慮個人能力的同時，也不應忽視伴侶的支持，可互補長短，共同創造更多可能。」高提醒，在表達自己理據時，應避免情緒化言辭、道德批判及「我對你錯」的態度，並且及早做好家庭計劃，包括婚前、孕前檢查及婚前輔導，學習有效地處理分歧，建立良好的伙伴關係。如夫婦意見分歧加劇或無法有效地溝通，建議尋求專業輔導。至於成孕有困難或懷疑不育，應及早求醫及接受檢查。

[健康]

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