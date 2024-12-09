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健康

鼓勵生育奇招 BB相激發照顧欲望

【明報專訊】香港出生率偏低，有議員倡議貼BB相吸引生兒育女，這招「賣萌」鼓勵生育，原來有一定根據。研究發現嬰兒的可愛特徵如圓臉、大眼睛，會讓人愉悅，甚至激發照顧行為。然而，即使家居和辦公室貼滿BB相，都未必影響生育決定，還有多種因素左右大局。

生唔生？幾時生？應如何與另一半及「四大長老」溝通生育問題？

為什麼看到嬰兒會開心，甚至想要照顧他們？香港中文大學醫院名譽臨牀心理學家張詠晶表示，動物行為學家Konrad Lorenz在1943年提出「嬰兒圖式」（baby schema）概念，認為嬰兒高額頭、圓臉、大眼睛、小鼻和小嘴的特徵構成可愛形象，可以引起關注和照顧行為。多年來，人們大量研究嬰兒圖式，發現嬰兒的可愛不僅限於身體特徵，聽覺（如嬰兒笑聲）和嗅覺（如嬰兒氣味）也能吸引照顧者，並且可以擴展到其他動物，甚至無生命物體如卡通角色。

「嬰兒圖式」激活愉悅感

不少研究探討嬰兒對人們情感和行為的影響，例如認知科學期刊Trends in Cognitive Sciences於2016年的文獻回顧指出，嬰兒可愛的特徵會激活大腦的伏隔核（nucleus accumbens），它屬獎勵相關區域，參與處理愉悅感。研究還發現，可愛的嬰兒面孔能快速吸引父母和非父母的注意力，這種反應主要發生在大腦眶額皮質（orbitofrontal cortex），並且在約0.13秒內作出神經反應；然後大腦會出現較慢的處理過程，以作更深入的情感和認知處理。

此外，2009年刊登於行為生物學期刊Ethology的研究指出，不論男女都認為具有更明顯嬰兒圖式特徵（臉較圓、額頭較高、眼較大、鼻和嘴較小）的嬰兒更可愛，更有可能激發人們的照顧動機。研究還顯示，女性的照顧動機評分較男性高，可能與女性在大多數社會中擔當主要照顧者的角色有關。

BB衫引發聯想

看到嬰兒照片，會否令人想生小孩？為什麼有些人在與嬰兒互動後，突然萌生當父母的念頭，甚至有演員飾演母親角色後表示「母性大發」？張詠晶指在心理學上，這些都是提示（cues）。例如在街上看到嬰兒服時，這些提示或激發聯想，讓人思考是否生小孩，甚至想像未來自己的小孩穿上這些衣服的樣子；加上，當事人或正處於適婚和生育年齡，都會讓人思考更多生育問題。此外，與小朋友互動時的正面經驗，會促使人想繼續發展這種關係，進而思考未來是否擁有自己的孩子，享受這種互動。

雖然研究顯示嬰兒圖式能引起照顧嬰兒的行為，但並不意味着嬰兒的可愛特徵會直接影響生育決策，也受社會、經濟等多種因素影響。

文：丁寶兒

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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