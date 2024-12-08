明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧薩曼莎．哈維《軌道》：近地太空的現實主義

【明報專訊】日本太空人野口聰一講述了一次在太空站上的經歷。2021年某日，野口試着利用太空站上的網絡，打電話給身在地球上日本的朋友，當朋友接到野口的電話，並得知他是從太空打來時，驚訝得幾乎說不出話來。後來朋友向返回地球的野口說，當時他接到這個從太空打來的電話時，在疫情時待在家裏所產生的一切壓力和鬱悶，一下子都煙消雲散了。

半世紀以來，全球化對人類的承諾是：人與人之間再沒距離。而一個流傳更久，但兌現時刻卻遙遙無期的許諾則是：在宇宙裏，我們不孤獨，在某時某處，我們終會跟另一星球的文明相遇。但野口聰一的經歷卻道出了這類諾言的另一種形式：在地球上的我們或許再沒距離，但我們跟太空有；在地球上的我們可以因為例如疫症這樣的全球災難而變得孤獨，然而，當太空人升上太空，再回望地球，跟地球上的人類遙遙相望，我們會驀然產生一種「在宇宙裏，我們不孤獨」的震撼。

（後）疫症小說

這件事大可作為英國作家薩曼莎．哈維（Samantha Harvey）創作小說Orbital（暫譯《軌道》）的上佳註腳。英語小說界最高榮譽之一的布克獎（Booker Prize）今年頒給哈維這部最新小說，而她寫這部小說的大部分時間，正值疫症封城時期。據哈維憶述，她每天困在英格蘭西南部村莊一棟破舊的房子裏，而小說所寫的太空站故事，則讓她每天都能「逃」到太空。書中描述太空人困在太空站裏的生活，跟我們在封城裏的經歷產生了某種共鳴，而偏偏太空站上的太空人，是唯一遠離疫情的人類。

從這一角度看，《軌道》不僅是一部關於太空和太空人的小說，也是一部「（後）疫症小說」。儘管這可能不是哈維本來的文學意圖，但小說卻意外地回應了人類的疫症經歷：從太空的角度看，地球不再是人類所有，全球化不再是人類一切，疫症既讓我們困在家裏，無法與人交流；而地球的引力則將我們「困」在地球上。但這一點，則必須在我們將封城經驗，跟太空人在太空站上的體驗連繫上的時候，方能體驗得到。讀者閱讀《軌道》時的心境，亦或許如野口聰一跟朋友通話時的情緒，有着某種共鳴。

這是《軌道》並非一部「科幻小說」的原因之一。

向地球而存在

《軌道》描述了6名太空人在太空站裏一天的生活，然而太空站上的「一天」，並非如地球上那樣經歷一次日出日落，而是在24小時內圍繞地球運轉16次。小說以這16次運行軌道作為分章，描述這6名分別為4男2女，來自不同國家的太空人，在太空站中執行各種科學研究和日常操作。這一故事設定，或令人聯想到電影《引力邊緣》（Gravity）。在科幻的系譜裏，兩個故事均是設定於「當代」（現實中已有的太空科技）和「近地太空」（而不是更常見於科幻故事的星際宇宙），在系譜上更偏向寫實而非幻想。《引力邊緣》是關於一個經歷太空意外的太空人如何返回地球的故事，有着典型的災難故事結構，但小說《軌道》卻全然不走這種通俗故事的套路。 之所以將兩部作品相提並論，是因為它們有着一個共同主題：「向地球而存在」。《引力邊緣》的主角終以雙腳踏回地球土地上，作為最後救贖；哈維則在《軌道》中花費大量篇幅，描述太空人凝望地球的情景。

小說中屢屢提及兩個文本，一是上世紀人類登陸月球時所拍攝的地球照片，二是維拉斯奎茲（Diego Velázquez）的著名畫作《宮女》（Las Meninas）。月球上所拍攝的地球照片，是人類第一次從太空觀看地球的證據，小說中卻成了6名太空人的生活圖景：無論在16次運轉中的哪一次，或任何一個位置，他們望出窗外，眼前的都是巨大的藍色地球，他們可以清楚分辨各大洲的位置，和地球上不同的著名地標。小說沒有曲折刺激的情節，而是講述在例行重複的太空站工作裏，6名太空人分別因凝望地球而憶起他們在地球上的生活，和跟他們相關的人。那其實是一些很微小、日常而私密的小故事，跟偉大的科幻傳統幾乎沾不上邊，但《軌道》最精彩之處，恰恰是哈維以「從太空看地球」這個場景去書寫那些寫實故事，從而展示人的一種特殊存在狀况，即「向地球而存在」——跟《引力邊緣》講述的「返回受引力約束的地球表面」不同，《軌道》中的存有論，是由「觀看地球」去建立的。

人類從太空回看地球

由此便引出《宮女》這幅關於「觀看」的著名畫作。《宮女》是以繪畫和鏡像去呈現文本與現實之間，觀看視點的複雜性和不確定性，畫中最搶眼自然是畫面中央的女孩、侍女和侏儒等人，但旁邊的畫家（維拉斯奎茲本人）卻一直看着觀畫者的視點位置，而從畫中後方鏡像所知，畫家所看所畫的應該是國王與王后。換言之，沒直接出現在畫中的國王與王后，其所在位置正正跟觀畫者的位置重疊。歷來論者對這幅畫的視點問題都有很多精彩解讀，但大體而言，論者認為作品打破了「畫」單純作為被觀看對象這種一元單向的關係。

在《軌道》裏多次提到《宮女》，顯然就是要表達關於「人類觀看地球」的複雜視點。本來人類跟地球並沒有所謂「看」與「被看」的關係，人類本就生活在地球上，而不是在「觀看」關係上的主客體。現代性問題揭示了人類在歷史上將地球客體化，是透過科技對自然的改造。太空科技的本質，正正就是要改造「人類受地球引力制約」的自然法則。從蘇聯發射「伴侶一號」，到美國「阿波羅十一號」成功登月，人類確切在「引力制約」這一問題上，改寫了跟地球的主客關係。《軌道》中的角色憶起昔日看過人類升空和登月壯舉的各種照片，此時卻正身處軌道上的太空站，觀看着壯闊的地球，不禁思潮如湧。在哈維樸實與秀麗兼備的文筆之下，此等思緒化作大量片段式但深邃的存有論式沉思，從私人回憶、個體生命到關於人類、地球和宇宙的聯想。

由此，《軌道》表達了一種省思存在的當代方式：藉由從太空回看「地球」這個人類存在的物質條件，我們以一種「當代全球」角度思索。哈維曾稱，她想寫的是一種「太空現實主義」（space realism），試圖將太空視作一種生活環境，而非人類恐懼和幻想的對象。在描述16次繞地軌道共22章的文字裏，分別以這6名太空人角色的太空站生活開展敘述，再由對話和內心獨白轉入角色的情感記憶流動裏。他們想念地球上的親人，也受往日的情感創傷而困擾。這凡此一切佔着整部小說大半「情節」的故事之間，卻引出了小說家大量延綿不斷的思哲文字，恰恰就在「太空」，或「從太空回看地球」的生活場景中發生。

回應21世紀的當代性

哈維亦曾清楚說過自己的創作意圖：「我想寫下人類在過去四分之一個世紀裏對近地軌道的佔領——不是科幻小說，而是寫實主義。我能否以自然作家的關懷喚起那個有利位置的美麗？我可以寫一下驚訝嗎？我能實現太空牧歌（space pastoral）田園風格嗎？這些都是我給自己設定的挑戰。」

不過，對於「太空現實主義」這個質樸的文學意圖，我們大可以再作概念引伸，即：「太空」成了人類的生活場景，而不是「（在地球上的）人類」的客體；而「太空」同時又成了人類回看地球的視點位置——儼如《宮女》中的國王與王后或觀畫者的位置；至於「地球」，則兼具了空間與時間的維度：地球既代表「全球化中的全球」，也象徵人類未脫地表前（姑且稱為「前太空人類史時期」）的必要存在條件。亦即是說：《軌道》所寫的，是一個更新版本的「現代」。

一些評論者將哈維跟吳爾芙（Virginia Woolf）相提並論，稱譽哈維是「這個時代的吳爾芙」，同時又將《軌道》跟吳爾芙的《戴洛維夫人》（Mrs Dalloway）作比較。吳爾芙一般被視作現代主義小說名家，而哈維口中的「太空現實主義」其實也滿有現代主義色彩。《軌道》的敘事構成可被稱作「一天小說」，即故事圍繞着僅僅一天之內所發生的事。這種敘事傳統可上溯至現代主義經典：喬伊斯（James Joyce）的《尤利西斯》（Ulysses）。同樣地，吳爾芙的《戴洛維夫人》也屬這一形式。兩部小說圍繞着角色一天之內發生的事，也大量運用到後世稱為「意識流」的內心敘述手法。兩部作品均創作自上世紀20年代，哈維的《軌道》則剛好寫於一個世紀後，同樣可以用「意識流」這一標籤標示其寫作手法。當然，即使《軌道》獲得了布克獎這個英語小說界的大獎，要正確評價這部小說，跟它怎樣與前述兩部英語文學經典之作相比較，我們仍需更多時間，但不論是「太空現實主義」還是「太空現代主義」的文學路徑，一方面展演出一種講述太空的非科幻式文學可能，另一方面，如果喬伊斯和吳爾芙的小說所要回應的，是19與20世紀之交的現代性體驗，那麼《軌道》所講述的太空故事，則是回應21世紀的當代性：一種跟「全球化」有關的「現代性」。

如何書寫人類未來？

一個饒有深意的寫法，在小說角色出場時就已經出現：小說中的6名太空人分別來自5個國家：美國、日本、英國、意大利和俄羅斯，但兩名俄羅斯人在小說中被稱作「cosmonauts」，其餘4人則被稱作「astronauts」。Astronaut是泛指一般「太空人」，cosmonaut則是專指前蘇聯的太空人，中文通譯作「宇航員」。這個6人組合不是隨意的，而是反映了現實中太空裏的「地緣政治」。小說中太空站的原型：國際太空站（International Space Station, ISS）正是由美國、日本、歐洲和俄羅斯等國的太空總署及機構共同營運。然而，這個象徵後冷戰時代各國推動和平全球化的太空計劃，將會在2031年由美國終止，任太空站脫離軌道；而俄羅斯則早已決定，在2024年以後便退出國際太空站計劃。

《軌道》中所敘述的太空站生活，以及地球的形貌，皆隱藏着對全球和平的主觀願望，但現實上的地緣政治卻恰恰相反。即使小說中並未刻劃，但當下讀者一讀到「astronaut」跟「cosmonaut」的分野，再回想現實裏國際太空站的處境，以及戰爭與全球政治的種種陰霾，亦不免如小說中太空人在觀看地球時一樣，問出以下問題：「我們如何書寫人類的未來？」（How are we writing the future of humanity? ）——在這裏，「書寫」不是指「書寫小說」，而是指「着手創造」。

文˙鄧正健

編輯˙鄒靈璞

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

相關字詞﹕小說 地球 太空 布克獎 軌道 薩曼莎．哈維（Samantha Harvey） 鄧正健 星期日文學

上 / 下一篇新聞