明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

通識導賞：富國窮國拉鋸戰 融資抗氣候變化 點計才公平？

【明報專訊】上月舉行的第29屆聯合國氣候變化大會（COP29）被稱為「金融COP」，因核心議題為氣候融資。略看新聞，普羅大眾或會迷失在數字遊戲之中：到底發達國家承諾每年提供3000億美元的「氣候金融集體量化目標」，與發展中國家提出的1萬3千億美元，差距有多大？這些資金會用在何處？最重要的是，這一切又與我何關？一如往屆COP，非政府組織「低碳想創坊」派出香港青年代表，親赴阿塞拜疆參與大會。記者就COP29討論的關鍵範疇之一——氣候金融集體量化目標，邀請低碳想創坊代表化繁為簡，一一拆解。

發展中國家「叫價」1萬3千億

發達國家承諾3000億

COP29期間，發達國家與發展中國家一直就氣候金融集體量化目標（New Collective Quantified Goal；NCQG）爭持不下，以致大會需加時兩天處理。最終發達國承諾：2035年或之前達至每年提供3000億美元（約2.33萬億港元），協助發展中國家應對氣候變化的目標。乍看之下，上一個十年期協議（2025年到期）為1000億美元，如今金額躍升至舊目標的3倍，為何發展中國家仍不滿意？

「低碳想創坊」COP29青年代表之一楊昊勳（Marco）先帶記者回顧歷史，在2009年哥本哈根氣候大會上，發達國家首次承諾每年向發展中國家提供1000億美元，支持後者緩減及適應氣候變化的工作。為何發達國須承擔此責任？「不同國家對地球造成的影響，與他們受到（氣候變化）的影響，不一定是成正比」。Marco嘗試對比，一邊是因碳排放換來龐大經濟收益的發達國，另一邊是碳排放較少的島國，在氣候變化下面對陸沉危機，卻要承擔實施減緩或適應措施的開支。因此不論出於污者自付原則抑或歷史責任，發達國也應有所行動。各國最終同意由發達國集體籌資，這責任於2015年的《巴黎協定》正式被確立，成為有約束的協議。

《巴黎協定》提及每年1000億美元的協議將於明年到期，故今年COP29的重點議程是磋商新的十年期籌資目標。打從會議首天，發展中國家包括七十七國集團與中國、其他小島國的目標清晰一致——每年1萬3千億美元，即舊目標的13倍。叫價並非空穴來風，聯合國氣候融資高級專家小組（IHLEG）較早前的估算更為驚人，預計發展中國家在2030年前，將需要2萬3千至2萬5千億美元來應對氣候變化！

目標金額未計通脹

未規定資金來源組成

這些數字背後出於精密計算。《巴黎協定》明確訂立控制全球升溫的目標，首要把平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上2℃之內，甚至是1.5℃之內。該《協定》要求各締約國制定「國家自主貢獻」（Nationally Determined Contributions；NDCs），即國內的減排目標，每5年更新一次。市場人士與學者按此目標，推算出上述發展中國家所需的資金。

NCQG的最大爭議固然是金額，3000億美元是一個怎樣的概念？低碳想創坊項目經理、COP29代表何偉歡指，參考經濟合作與發展組織（OECD）的數據，23個發達國家去年投放在化石燃料產業的資助額高達3780億，比3000億美元更多。「如果（這些支出）不幫助有錢的石油國，放在一些弱勢社群（受氣候變化影響的發展中國家），其實已經很好。」她讓大家留意細節，考慮通脹，3000億美元並不直接等同舊目標的三倍；而未來，籌資目標由2025年至2035年維持不變，同樣未計及通脹。此外，回顧上一個目標，發達國在2009年承諾每年籌集1000億美元，但直至2022年才首次達標，新目標何時達成仍然存疑。

NCQG的資金來源是另一個關鍵。COP29最終協議為每年3000億美元（2035年前達成），金額看來不少；但魔鬼藏於細節，協議提到資金來源包括公共及私人資金，並沒有訂明兩者佔比。「發展中國家當然希望這筆錢是無償資助，只畀你用（不用還）。發達國家固然不願意，覺得如果只畀錢你用，便沒有回報。」Marco指出發展中國家不希望私人資金參與，因為後者大多意指由銀行（如亞洲開發銀行、世界銀行）提供貸款，「但是氣候適應措施是不賺錢的，（發展中國家）哪裏拿錢還呢？」若要「債冚債」，將會不利發展中國家的信貸評級。協議未有規定3000億美元的來源組成，為真實援助成效帶來隱憂。

NCQG會如何用？Marco指出，這筆資金將會應用於發展中國家的氣候減緩及氣候適應工作，前者即減少碳排放，如由化石燃料轉型至可再生能源；後者則是為應付氣候變化影響的措施，減低環境損害或人命傷亡，「舉個簡單例子就是在杏花邨建防波堤」。這兩方面的融資目標爭議不大，現已獲納入至協議文本。反而是發展中國家積極爭取注資的「損失與損害」基金，旨在為氣候變化造成的損害作賠償，雖然基金在去年COP啟動，但今年各國仍未就捐款和索賠達成共識。

公民社會代表難參與

大會現場感努力無分國界

每次COP均是發達國家與發展中國家的拉鋸戰，這次在產油國阿塞拜疆的大會亦不例外。Marco參與了首周會議，發展中國家明確提出每年1萬3000億的目標，但發達國家不願先談NCQG金額，想先討論資金來源是否包括私人資金，籌資會否用於「損失與損害」基金等其他議題。結果「核心金額」一直懸而未決，至原定閉幕前一天的下午才首次出現「2500億美元」。後來經過一番爭論，協議再提高至「3000億美元」。

COP29最終延遲約35小時才閉幕，何偉歡說像她一樣的公民社會代表，或是資金緊絀的與會者，一早買好機票需離場。「其實留在會場上，還可以為自己爭取權益的人真的很少。 」况且不少會議閉門進行，公民社會代表根本無法參與。很多人問過她，那麼參與大會還有什麼可做？她見過有人會坐在閉門會議門前，無聲示威，仿佛在說「我入唔到去都好，我喺出面監察住你……你不可以為所欲為」。最終協議由2500億略為提高至3000億，「那500億雖然不是很大的數字，但告訴大家，真的要很用力才可爭取你想要的」。

香港既非NCQG的出資方，亦非受助方，那麼為何要了解NCQG？在COP29跟進NCQG討論的Marco坦言，氣候金融議題確實遠遠大於香港這個城市。他本身正職從事綠色金融行業，但他說與NCQG是一點關係也沒有，後者是國際層面的討論。「連在行業中的人其實也與這件事毫無關係，仲有咩人可以有關係呢？大家都只是很小的螺絲，但砌成一個很大的討論。」何偉歡則指，城市深受氣候變化影響，以城市為單位參與COP愈來愈常見。她期望自詡國際大都會的香港，可擔當領頭羊角色，自身做好氣候工作，啟發更多城市。

相比很多地方，香港的教育水平較高，青年容易獲取有關氣候變化、金融等資訊。有些國家的青年人從溫飽的角度關注議題，Marco則是出於世界公民的視角。雖然香港關心此議題的人不多，但他在COP29感受到無分國界的努力。「我們跟任何一個國家的人是一樣的，大家為何會關注？其實就是有一個信念，我們不想有氣候變化帶來的後果。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 }朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞