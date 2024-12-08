明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

社會實驗：摒棄地獄式訓練 非一般練習生 笑唱互助中逐夢

【明報專訊】在日韓，「練習生」是表演夢想的代名詞；同時，這種從小選拔青少年的模式，被稱為「地獄式訓練」。曾策劃香港獨立樂團Boyz Reborn的機構「熱血音樂事工」，日前發起熱血但不地獄的練習生嘗試。不少人認為藝人出道前的艱辛是為未來成功鋪路，成就如BLACKPINK和少女時代等天團，但有社工背景的熱血音樂事工創辦人何振賢（Eddie）認為，在講求現實的香港地，不要苦苦相逼有夢想的年輕人，反而發掘他們的自身特質，做流行音樂可以是一件開心和享受的事。

背景

項目：「熱血音樂事工」練習生計劃

目的：用互助而非競爭的方式，幫助青少年音樂人追求流行音樂夢想

人物：創辦人Eddie、合作音樂人及潛在練習生計劃參加者

招募12至16歲男生

練習生是一種演藝娛樂圈挖掘並培育新人的方法，最早起源日韓。對於想投身娛樂產業的年輕人，練習生是實現表演夢的重要途徑，多以男或女子團體出道。近年有些練習生選拔變成真人秀，如韓國的PRODUCE 101。香港未有同等規模的練習生計劃，但電視節目《全民造星》系列自2018年先後引入選拔男團和女團的概念。

比起日韓練習生計劃或香港《全民造星》系列，熱血音樂事工正在招募4至8個12到16歲的男生，計劃用1年時間訓練練習生，可謂「蚊型」嘗試。Eddie說最近看過記錄偶像故事的日本節目RIDE ON TIME，以及聚焦韓國女團KATSEYE的紀錄片Pop Star Academy，覺得心裏有點不舒服，「每一堂都評佢哋係A、B定係C等」，他覺得激勵表演者進步，不必透過極端競爭，激發所謂生存潛能，「令佢做得開心同享受，有自信咁都可以做得好好」。

「我嘗試用一個唔同嘅做法，培養一樣傑出同有魅力嘅人，同時唔會當人係商品。」Eddie合作過的歌手約有10個，亦曾在2011年策劃稍有名氣的男團Boyz Reborn，歌曲主題不止大路情愛，還有不少社會關懷，超過80首原創歌曲在YouTube上的點擊量約有400萬，亦舉辦過多場音樂會。

Boyz Reborn曾吸引不少粉絲，如後來成為熱血音樂事工在火炭的音樂中心常客的李浚軒（Billy）和劉晉霖（Ronald）。Billy在3年前因中學母校暑期歌唱班，認識當時擔任導師的Eddie；Ronald則因為Boyz Reborn的關係，知道幕後推手為Eddie，後來因在YouTube上載音樂影片被Eddie看到，獲邀到火炭一起「jam歌（即興演奏）」。

這兩名千禧年後出生的男生，2021年開始逢周一下課後一個唱歌，一個彈琴，與其他歌手和樂手一起練習。數年過去，Ronald成為音樂製作人，編、作和監製了不少曲，包括流行歌手吳林峰的Bad Hair Day和《心後事》；Billy也以個人歌手的身分推出《再見常和街》和《無防備》兩首單曲。

「Eddie會搵其他鍾意唱歌嘅年輕人嚟（一齊玩音樂），所以喺呢度好容易搵到有天分同有火嘅同伴。」Ronald說。而他們從來不用付學費——Eddie大笑解釋：「我有教收學費嘅班，都有非牟利業務，用自己嘅時間同經費，建立一個年輕音樂人嘅社群。」Ronald指，因為Eddie有恩於他們，每逢他號召辦音樂會，曾在這裏玩音樂的年輕人不會猶豫，馬上「yes咗先」。

出道與否 交練習生決定

雖為獨立音樂機構，但熱血音樂事工的氣氛，比許多同類團體顯得陽光和健康，歡笑聲貫穿整個訪問。訪問前Billy剛從學校放學，Ronald當天則沒有課堂，他們都正就讀音樂相關大專課程，幾人都不吸煙。Eddie說這與他個人的背景有關，曾為青年社工的他說：「每個玩音樂嘅人都有自己嘅vibe（氣質），我個vibe比較健康啲，冇辦法。」

Eddie在社區中心認識後來成為Boyz Reborn成員的青年，以及其他對音樂有興趣的學生。「社區中心要做活動，我就做好多音樂活動，發現音樂唔止商業一種，仲有其他方法。」因想專注以音樂陪伴年輕人成長，他在火炭租下工廈單位創業。他視幫Billy寫歌和訓練為投資，自籌製作費用，寄望將來歌手獲得名氣後，能開拓公司收入來源。

熱血音樂事工在圈內有一定口碑，有曾參與《全民造星》的歌手，獲朋友推介來上堂。聽起來這個機構已有一定成就，本身的非牟利jam歌活動，也幫助青年許多，那為什麼還要辦練習生計劃？Eddie解釋，現在的營運模式不錯，但需要改良。一方面，jam歌活動需要有外來收益才能持續；另一方面，Boyz Reborn近年因成員有各自考慮，目前獨立活動，暫處休團狀態，他想探索成立一個新男團的可能。「唔淨係為咗錢，但起碼唔好蝕本先……呢幾年麻麻哋，疫情艱難，而Boyz Reborn休團後少咗收入。」

練習生計劃將有1年訓練期，涵蓋唱歌、演出、流行音樂知識和拍攝項目，每堂課費用200元，訓練期結束後將有結業音樂會。Eddie指最終目標是讓練習生組成男團，進入流行音樂工業，但亦要看他們的意願。「參加計劃唔係賣身，要佢哋有更大抱負，先可以做落去。我冇一個模（具）要佢哋fit（配合）我，符合某種能歌善舞形象，而且根據佢哋特質去做（決定形象）。」報名在本月14日截止，他希望找到對音樂有熱誠的人，也會與家長溝通取得支持。

對於商業音樂製作模式，Eddie不完全排斥，他認為其呈現方式，如MV的故事性和美學、透過穿搭突出個人氣質等，都值得學習。他排斥的是以利益為先的經營方針，以及視藝人為商品、令人失去自身個性的做法。以Billy的單曲《再見常和街》為例，歌詞表達升學和成長後，懷念從前單純生活，能讓大眾共鳴，但沒有以煽情字眼命歌名——常和街是他母校所在的街道。音樂面向大眾，但不為迎合大眾口味放棄歌手特色，或在乎的信息，是熱血音樂事工的目標。

機會較以往多 毋須以傳統方式出道

「其實做社工同經紀人或者監製有啲似，都係嘗試將人最好嘅一面畀人睇到，發揮最多潛力。」Eddie認為如今進入流行音樂產業的機會比以前多，不一定要透過大唱片和娛樂公司，觀眾不止是想要「好靚好華麗」的音樂，還會想看到真誠的創作，「想搵alternative（另類選擇），就好似你食慣連鎖店，間中都會想搵間小店嚟試吓」。

Ronald的經歷正體現上述情况。他自中學時期為不同公司和歌手擔任鍵盤手，在婚禮、餐廳、歌唱比賽和街頭演出，最近則有歌手找他在商場新歌發布會表演。「𠵱家做音樂，唔使一定要識A&R（artist and repertoire，唱片公司藝人與製作部）先做到，你可以喺網上cover（翻唱/奏）。」若唱/彈得好，有機會獲人賞識，建立觀眾群，再進入主流樂壇。他今年為吳林峰編曲的契機更是新奇，事緣他見到吳在Instagram限時動態發問「寫咗首新歌，但琴彈極都冇feel，有冇人喺附近？」他遂回應，後被邀請合作。

不過，並非每個人都如Ronald般，有支持他發展音樂路的老師和機會。他說若非初中時受恩師鼓舞，改變了人生航道，今天生涯或不同。Billy則是在最近才下定決心視演藝為事業發展，他的航道受Eddie影響，「一路都唔係好知自己想做啲咩，直到喺呢度（熱血音樂事工）練咗一排，覺得幾享受，唱歌又愈嚟愈多人聽」。Eddie說作為獨立歌手，Billy的路較難走，挑戰和變數更多，但若過程快活便足夠——「嚟呢度唔係為咗考級，而係因為鍾意」。

練習生的訓練形式，讓一班歌手從微時培養交情，不只是為工作而做事，彼此可以互相鞭策和扶持，亦有導師輔助。另邊廂，以團體出道，每個人可側重表現自己擅長的部分，即使個人演藝能力非面面俱到，團友可以補位。Eddie打趣說這種形式還可令表演難度降低，「喺演唱會每人唱一段都冇咁辛苦！」

「好多人覺得好多嘢要年紀大先可以做，『大個先啦』，先成熟同埋叻，但我覺得唔係，點解15、16歲唔可以自己出歌、揸咪講自己諗法、有自己粉絲？」Eddie嘆說。培訓歌手需要金錢和心力，不一定會成團和成功，但他甘願為青年冒險；崇尚務實價值觀的社會，也不太鼓勵人從事創作，若一年時間可以改變幾個中學生的人生航道，就算虧本，可能也值得。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞