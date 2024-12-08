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2024年12月8日星期日
星期日生活
星期日生活
她這樣走了，我們怎麼樣？
編者話：老了，還是有所謂
悼：瓊瑤的電影世界
周日話題：一位首爾的學者
論語‧電影：講（港）經電影——一種新類型的誕生
老少女之麻糬周記！
開門讀書：韓國民主的最後一次警告
無名周記：如果可以從頭再來 讀默克爾回憶錄
同場加映：安老如何（不）科技
風山誌：易卦漸現
圖文城市：不棄的日常
Short D：（二十七）編輯之功
五音筆傳：破地獄之後——超度生人的歌單
#057 金魚囝
星期日現場：結業的書店，繼續發光——專訪Kadey Jadey繪本童樂
movie chic, movie style：《破˙地獄》：2024年香港年度電影
家明雜感：《女兒的女兒》 三代女性的歌謠
影片簡評
單元連載：香港書125
星期日文學‧薩曼莎．哈維《軌道》：近地太空的現實主義
{香港鄉村史達人}夏思義 平民歷史拾遺 拼湊鄉村舊貌
盤中食事：腐乳巴斯克芝士蛋糕 不完美的童話
無定向學堂：另類治療師介入 掃心靈陰霾 動物輔助情緒康復
社會實驗：摒棄地獄式訓練 非一般練習生 笑唱互助中逐夢
通識導賞：富國窮國拉鋸戰 融資抗氣候變化 點計才公平？
未來城市：借鑑台韓市場 刺激出版業 還靠創意引閱讀
#057 金魚囝
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【明報專訊】（請看附圖）
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她這樣走了，我們怎麼樣？
編者話：老了，還是有所謂
悼：瓊瑤的電影世界
周日話題：一位首爾的學者
論語‧電影：講（港）經電影——一種新類型的誕生
老少女之麻糬周記！
開門讀書：韓國民主的最後一次警告
無名周記：如果可以從頭再來 讀默克爾回憶錄
同場加映：安老如何（不）科技
風山誌：易卦漸現
圖文城市：不棄的日常
Short D：（二十七）編輯之功
五音筆傳：破地獄之後——超度生人的歌單
#057 金魚囝
星期日現場：結業的書店，繼續發光——專訪Kadey Jadey繪本童樂
movie chic, movie style：《破˙地獄》：2024年香港年度電影
家明雜感：《女兒的女兒》 三代女性的歌謠
影片簡評
單元連載：香港書125
星期日文學‧薩曼莎．哈維《軌道》：近地太空的現實主義
{香港鄉村史達人}夏思義 平民歷史拾遺 拼湊鄉村舊貌
盤中食事：腐乳巴斯克芝士蛋糕 不完美的童話
無定向學堂：另類治療師介入 掃心靈陰霾 動物輔助情緒康復
社會實驗：摒棄地獄式訓練 非一般練習生 笑唱互助中逐夢
通識導賞：富國窮國拉鋸戰 融資抗氣候變化 點計才公平？
未來城市：借鑑台韓市場 刺激出版業 還靠創意引閱讀
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