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編者話：老了，還是有所謂

【明報專訊】電影《破．地獄》勢如破竹，已超越《毒舌大狀》成為香港最賣座華語電影，四維出世今期分析現象說是一個類型——講經電影——的誕生：「去看一場子華神的電影，彷彿等於去一個宗教領袖的佈道大會，令觀眾能夠紓緩及宣泄抑鬱的情緒」。一部描寫殯儀的電影大收旺場，去周接連幾個名人死訊襲來，仍然叫人不知所措。

中山美穗是一代人的青春。瓊瑤是不止一代人的青春。但時代畢竟不同了，台灣言情小說漸變成老套的代名詞，蒲鋒把瓊瑤改編的電影看了遍，卻發現此說並不公允，如果說香港電視劇《家變》就是前衛，大家更應該記得瓊瑤的前衛。瓊瑤死訊轟動，因為她為自己編寫「翩然去」的人生結局，在死亡比以前沒那麼禁忌但仍然是禁忌的社會，她的這個最終章也是前衛，該如何理解面對和思索？區結成醫生寫下了他的思考過程；另外，連帶引發思考的是，老去的人生是否只有晦暗下墜一種歷程？

去周還有幾單發展中的大新聞，包括韓國忽然宣布戒嚴，昨日彈劾議案在國會遭否決，國會大樓外擠滿要求尹錫悅下台的民眾。韓國近年發展花枝招展，過去是禁忌的歷史題材可以登上電影大銀幕，但戒嚴事件卻揭示原來一切並非告一段落。Josef L的文章引述韓國一位學者的著述，談論獨裁。林康琪對法國政府倒台並不意外，她寫德國前總理默克爾新出版的回憶錄，過程中喚起她不少當國際新聞記者的回憶，因為那段時光正好與默克爾當政重疊。

香港亦有兩名局長忽然被免職，新人如何勝舊人，暫未可知，如果可以從頭來過，兩位局長可也會像默克爾，堅持自己每步走來，都是正確？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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