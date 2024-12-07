讀者有禮：魔術大師巔峰之作 灣仔上演歡度節慶

Harary以驚心動魄、令人難以捉摸的表演聞名，他既是表演者，又是舞台監製和幻術設計師，經常製作超現實的「超級魔術」，經典之作包括曾把印度泰姬陵、倫敦橋等名勝從觀眾面前「消失」，或把一個人由日本「傳送」到美國等。今次「IMAGINE NATION 幻」由Harary創作及監製，被視為其巔峰之作，匯集多年最成功的大型魔術，並將與多名屢獲國際獎項的魔術大師同台演出，包括現代巫師賈菲臘（Philip Kaiser）、現代戲法大師高丹尼（Danny Cole）、雙重金牌魔術師史樂歌（Rocco Silano）、形體喜劇明星歐米奇（Mickey O'Connor）、互動微幻術師歐菲比（Fabio）、娛樂幻象師阿-阿爾（Al The Only）及當代女巫高迪詩（Stacy Cole），一同帶領觀眾進入一個奇幻世界。

IMAGINE NATION 幻

日期：2024年12月28日至2025年2月23日

時間：每天設有不同場次

地點：灣仔海濱活動空間「Just Live喜愛現場」

票價：$188至$1088

購票：bit.ly/3Boql6x

查詢：2111 5333

送「IMAGINE NATION 幻」門票

IMAGINE NATION送出20張「IMAGINE NATION 幻」門票給《明報》讀者。名額10個，每位得獎者可獲每張價值$788的門票兩張，場次日期待定。有興趣讀者於12月14日（周六）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至feature@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「IMAGINE NATION 幻」由誰創作和監製？

整理︰顏燕雯