大角嘴海濱玩個夠 穿梭「涼亭」捕捉童真

由奧運站A出口步行約10分鐘來到大角嘴海輝道，這裏設有多元共融兒童遊樂場海輝道公園，旁邊為新油麻地避風塘、海輝道海濱花園，以及2024年初才開放的海輝道遊樂空間。由於附近只有幾個私人屋苑，所以人流不算多，特別在早上只有來晨跑的街坊及上落貨的貨船工人，環境清靜。

黃色「涼亭」分隔設施 搶眼上鏡

海輝道遊樂空間本身是大角嘴櫻桃街箱形雨水渠的旱季截流器上蓋，由渠務署委託智樂兒童遊樂協會為顧問改建而成。據政府新聞處資料顯示，空間佔地約800平方米，設有兒童遊樂和健身設施，包括戶外管鐘、彈牀、親子鞦韆、搖搖板、健身單車和訓練器，並設有涼亭和綠化地區。遊樂空間以「趣緻城市」為主題，每個設施以「涼亭」分隔，涼亭外觀以黃色為主，飾以鏡面設計。

利用交錯柱子 拍出空間透視感

在這裏打卡充滿童趣，亦可讓模特兒和攝影師盡情發揮想像力，例如讓模特兒在彈牀跳起，或坐在搖搖板一端雙腳一躍而起，讓攝影師捕捉動感一刻；又或者讓模特兒在交錯的黃色柱子之間跟鏡頭捉迷藏，拍出空間的透視感。

海輝道遊樂空間

開放時間：上午7:00至晚上11:00

前往方法：港鐵奧運站A出口朝海輝路方向步行約15分鐘

「畫框」構圖特別 傍晚亮燈添浪漫

另一打卡景點海輝道海濱長廊，名為「海輝道海濱花園」，面積約4000平方米，位於新油麻地避風塘旁，設有觀景處、涼亭和小食亭，平日人流較少，喜歡打卡的話絕對任影唔嬲。文創產業發展處電影推廣服務科亦有介紹此處，建議影視製作單位到來拍攝，早前ViuTV劇集《十七年命運週期》便曾在此取景。這裏設了4個巨型休憩位置，設計有如大畫框般，其中兩個更是前後交疊，花點心思即能拍出特別構圖。這些「畫框」傍晚後更會亮燈，晚上來談心更加浪漫。

文：顏燕雯

模特兒：Suet

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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