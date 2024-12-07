明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
打卡遊

旅遊

大角嘴海濱玩個夠 穿梭「涼亭」捕捉童真

【明報專訊】近年本地不少公園和遊樂場的設計都甚有特色，如有「蜎山窿公園」之稱的西環We Park內有真渠管遊樂裝置，而東啟德公園的兒童遊樂園則設有彩虹滾輪，讓大小朋友像倉鼠般「滾動」。今年康文署又有新搞作，早前開放的海輝道遊樂空間，以及附近的海輝道海濱花園，提供多個令大人也想瘋狂放電的遊樂設施。今期「打卡遊」就帶大家到大角嘴海濱玩個夠，並以鏡頭喚醒大家心裏的內在小孩。

由奧運站A出口步行約10分鐘來到大角嘴海輝道，這裏設有多元共融兒童遊樂場海輝道公園，旁邊為新油麻地避風塘、海輝道海濱花園，以及2024年初才開放的海輝道遊樂空間。由於附近只有幾個私人屋苑，所以人流不算多，特別在早上只有來晨跑的街坊及上落貨的貨船工人，環境清靜。

黃色「涼亭」分隔設施 搶眼上鏡

海輝道遊樂空間本身是大角嘴櫻桃街箱形雨水渠的旱季截流器上蓋，由渠務署委託智樂兒童遊樂協會為顧問改建而成。據政府新聞處資料顯示，空間佔地約800平方米，設有兒童遊樂和健身設施，包括戶外管鐘、彈牀、親子鞦韆、搖搖板、健身單車和訓練器，並設有涼亭和綠化地區。遊樂空間以「趣緻城市」為主題，每個設施以「涼亭」分隔，涼亭外觀以黃色為主，飾以鏡面設計。

利用交錯柱子 拍出空間透視感

在這裏打卡充滿童趣，亦可讓模特兒和攝影師盡情發揮想像力，例如讓模特兒在彈牀跳起，或坐在搖搖板一端雙腳一躍而起，讓攝影師捕捉動感一刻；又或者讓模特兒在交錯的黃色柱子之間跟鏡頭捉迷藏，拍出空間的透視感。

海輝道遊樂空間

開放時間：上午7:00至晚上11:00

前往方法：港鐵奧運站A出口朝海輝路方向步行約15分鐘

「畫框」構圖特別 傍晚亮燈添浪漫

另一打卡景點海輝道海濱長廊，名為「海輝道海濱花園」，面積約4000平方米，位於新油麻地避風塘旁，設有觀景處、涼亭和小食亭，平日人流較少，喜歡打卡的話絕對任影唔嬲。文創產業發展處電影推廣服務科亦有介紹此處，建議影視製作單位到來拍攝，早前ViuTV劇集《十七年命運週期》便曾在此取景。這裏設了4個巨型休憩位置，設計有如大畫框般，其中兩個更是前後交疊，花點心思即能拍出特別構圖。這些「畫框」傍晚後更會亮燈，晚上來談心更加浪漫。

文：顏燕雯

模特兒：Suet

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞