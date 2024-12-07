「聖誕老人村」食大餐 早鳥9折

薈景Dear Santa佳節自助餐

日期：12月20日至2025年1月1日

價錢：自助午餐成人$398起，小童$268起；自助晚餐成人$798起，小童$498起（包無限飲用精選紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水）

優惠：12月15日或之前預訂12月24及25日自助餐午餐（成人$728起）及晚餐（成人$968起）可享9折早鳥優惠等

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓

網址：restaurants.hkcec.com/zh/congressplus

註：另加一

整理：陳麗斯

[趁「熱」食]