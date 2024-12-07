白種元新店進駐尖沙嘴 廚神韓燒親民價

尖沙嘴是韓燒店集中地之一，相信許多人都曾在韓珍、雪下覓炙、Mr. Korea BBQ、韓脈等吃過韓式烤肉，最近此區又有「新成員」加入，就是韓國「國民廚神」白種元的韓燒店。白種元於1994年成立The Born Korea餐飲集團，2005年創立親民韓燒店새마을식당（Saemaeul Sikdang，中譯為「新村食堂」），以摩登裝潢及親民價錢為賣點，深受學生、20至40歲上班族歡迎。現時品牌在韓國有逾100間分店，亦進軍美國、加拿大、馬來西亞、蒙古等地；12月4日終於登陸香港，名為새마을식당 SAEMAEUL。香港店負責人之一朴先生表示品牌主打親民價燒肉，希望令客人覺得「price is good」。The Born Korea總公司代表Kang以招牌菜「炭火烤肉」為例，白種元最初特地挑選在韓國廉價的豬頸肉，希望讓大家知道，原來豬頸肉也可以很好吃。

柔軟多汁烤肉 包菜富層次

新店位於寶勒巷的萬事昌廣場1樓，從地面看見窗邊裝飾了「새마을식당 SAEMAEUL」的燈牌，非常搶眼。朴先生分享由籌備至開店花了1年選址，最終找到這個佔地約5000平方呎的寬敞舖位，放置約38枱卡位及圓桌，每枱設有爐具、排煙系統及自助點餐機，可容納約152人。餐廳以灰、紅及米白色為主色調，其他銀色餐桌、餐具、烤肉盤、拉伸排煙風管等許多設備及工具，均從韓國進口。

店內菜式沿用白種元親自研發的食譜。朴先生表示香港店一樣有韓國店經典菜式，如「炭火烤肉」、芝士雞蛋羹等，同時增加一些湯類、麵類、小吃等，例如香港店供應的海鮮韭菜餅、炒年糕鍋及雜菜炒粉絲等，這些菜式在韓國店反而沒有供應。烤肉類方面，現時香港店提供9款選擇，屬必點的包括「炭火烤肉」，有醬油及辣味兩款選擇。客人下單後，廚師即時把急凍豬頸肉切成薄片並捲起，再淋上醬汁。「要趁（肉）急凍時燒肉，肉質保持水分，吃起來柔軟及有肉汁。」Kang續指，若凍肉解凍後出水，肉會變得扁塌，同時流失水分，便沒那麼好吃了。

她表示香港店因環境等問題改用瓦斯，無疑欠了炭燒焦香風味。她教路先用大火燒熱烤盤，再把豬卷肉連醬汁加入烤盤中央，調低火力，不斷快炒，可以提升肉味，特別焦香，其火候亦不會輸給炭燒。醬油味烤肉可搭配帶醋味的醬油汁，中和肉膩感；而辣味烤肉可蘸上餐廳秘製辣醬，香辣又冶味；兩者皆可搭配香滑的MAMA蒜香蛋黃醬或包飯醬吃。她又建議點一份生菜（$20），用生菜、紫蘇葉包裹烤肉來吃，味道更有層次。「可隨喜好加任何配料，例如包飯醬、蒜頭、辛奇，甚至飯！」

燒豬皮辛辣有嚼勁

另一推介是燒豬皮。廚師先把豬皮煮至八成熟，再用秘製辣醬醃製。客人以中火至細火將豬皮燒約3至4分鐘，當豬皮燒至軟身，逼出油分後，剪成小件，再燒一會便可。豬皮味道辛辣，又有嚼勁，沾些黃豆粉同吃，可中和辣味。其他選擇還有帶皮五花肉、豬肩肉、豬頸肉等未經醃製的肉類，還有一款香酥烤牛肉，香濃冶味。

豬肉辛奇湯醒胃 配飯灑紫菜更滋味

烤肉以外，別錯過招牌菜——7分鐘豬肉辛奇配飯。Kang分享這道菜主要是將發酵過的陳年辛奇、豬肉及豬肉湯煮至收汁，湯汁較少。她說韓國店最初推出這道菜時，店員會在客人桌上即席烹調7分鐘，煮好後會將豬肉及辛奇剪成小塊，方便客人享用。後來餐廳繁忙，便將堂煮的過程搬回廚房處理。現時在香港店上桌時，店員同樣會把辛奇及肉切成小塊。此菜特色在於湯汁充滿辛奇刺激的酸味和微辣，非常醒胃。舀兩羹辛奇豬肉，放在飯上，灑下韓式紫菜，紫菜的麻油香，讓辛奇味道變得柔和，再加一隻煎蛋，風味更佳。

芝士雞蛋羹趁熱吃 妙配烤肉

另一道人氣菜式為芝士雞蛋羹。將由5至6隻雞蛋打散成的蛋液、特製醬汁及小量蔬菜，放進石鍋煮約10分鐘，其間拌勻4次直至蛋羹升起。蛋羹表面有Mozzarella及車打芝士，舀起蛋羹即出現拉絲效果，蛋味濃郁但略鹹。Kang分享獨特食法，「將烤肉沾些雞蛋羹吃，像吃fondue般！」提提大家，蛋羹宜趁熱吃，才嘗到柔滑口感，而且石鍋餘溫會將蛋羹慢慢煮熟變硬及燶底，味道稍遜。此外，薄脆又香口的海鮮韭菜餅亦大受歡迎，「韓國人更喜歡在下雨天，邊吃餅邊飲韓式米酒，因為煎餅時清脆油聲很像雨聲」。美中不足的是，燒肉時現場冒出白煙，身上也沾了燒烤味，若在門口提供除味的衣物噴霧就更好了。餐廳現時暫不接受預約，只能親自到店排隊。

새마을식당 SAEMAEUL

地址：尖沙嘴寶勒巷3至7號萬事昌廣場1樓101號舖

IG：saemaeul.hongkong

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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[趁「熱」食]