親民價入手大師作品 奈良美智版畫 倉俁史朗家具

有拍賣行最近便舉行版畫、設計等跨門類拍賣，以日本藝術家奈良美智版畫和日本設計師倉俁史朗的家具作品，打破藝術收藏的界限。

富藝斯舉辦「限量版畫、攝影及設計」跨門類秋季拍賣會，讓藝術愛好者一次過博覽不同藝術門類。拍賣行指限量版畫（絲網印刷和限量版次作品）價格親民，比繪畫和雕塑易入手，不過其製作過程同樣需要複雜精湛的技術，絕不兒戲。今次上拍的版畫包括奈良美智、草間彌生、趙無極等作品，估價比起繪畫相宜得多。

奈良美智是現當代拍賣會常客。這位穿梭於收藏界和流行文化界的藝術家於日本愛知縣立藝術大學畢業，曾往德國杜塞多夫藝術學院留學和生活多年，是日本極具影響力的藝術家之一。他於1995年創作的壓克力畫布作品《沒有理由》，今年6月在本港一場現代及當代藝術日間拍賣以482.6萬港元成交。不過，奈良美智的作品豐儉由人，相比起來，其版畫作品親民得多。

拍賣行指奈良美智不同時期的作品各具特色，早期傾向繪畫插畫作品，1980年代後期漸發展成以頭像為焦點的構圖風格。奈良美智作品其中一個特色是利用單一圖像敘述故事，這得益於他在德國杜塞多夫藝術學院進修期間學習的極簡主義結構，他日後多使用柔和色調把畫面柔化，並剔除畫中多餘的象徵。奈良美智對大眼睛大頭娃娃着迷，他擅長透過主角眼神表達情感，筆下的小孩既有可愛孩子氣，又有永不放棄的精神。不同的眼神為觀眾帶來不同感覺，例如當主角被塑造出斜視造型，觀眾便容易想像到主角不滿足，甚至會覺得她很憤怒。

畫面環境 提供解讀作品線索

是次上拍的《在雲端》估價低至15萬港元，奈良美智描繪了標誌的奈良女孩，她身處天上雲層，穿著的藍色衣衫令人想起藍色的天空，二者相映成趣。女孩展示其招牌表情，觀衆或許覺得她有點邪惡，也或許感受到她面對現實壓迫時流露出的一點倔強。拍賣行指畫面的環境是解讀奈良美智作品的隱喻，此作品的主角站在雲上，可能有高升、提升的意思；另一幅於2003年創作的作品Beh!，主角同樣穿藍色衣衫，她站在植物上面，閉起雙眼露出痛苦表情，可能暗示成長。

奈良美智在1990年代後期，從平面藝術中跳脫，開始鍾情三維作品，放開畫筆限制改以多種材料和媒介創作，包括雕塑等。他其中一個彩繪樹脂系列《擊鼓女孩》約15厘米高，極具玩具感。這類作品比二維版畫更能展示他的童趣。他在不同年代舉行的個展也展現不同時期的興趣，包括平面和立體作品，例如2000年在美國芝加哥當代藝術博物館的「繼續走」、2002年在法國舉行的個展「誰奪去了小寶寶」、2004至2005於日本韓國巡迴展覽「從我的抽屜深處」、2010年在美國亞洲協會美術館舉行的「奈良美智：大智若愚」，以及2021年在台灣舉行的「奈良美智特展」。拍賣行指奈良美智作品深受藏家追捧，獲全球數十家個公共機構收藏，在過去幾年創下其拍賣10大紀錄中的8項紀錄，在藝術市場甚具影響力。

實用沙發 兼備裝置藝術意味

正如奈良美智的藝術創作有時會跨界至玩具設計，設計作品同樣也會打破跟藝術之間的界限。拍賣會中日本知名設計師倉俁史朗的作品《「月亮有多高」早期雙人沙發》便是一例。拍賣行專家表示，倉俁史郎以打破常規使用不同材料而廣受讚譽，就像把設計意念從地心吸力中解放出來。倉俁史朗的童年並不如意，他早期當插畫家的想法未能實現，在家具廠工作期間發現自己的設計天分。倉俁史朗的早期作品集中在商業室內設計和櫥窗展示，他31歲時開設了自己的公司，一生設計了過百間酒吧和餐廳。他在意大利、美國的概念藝術家等作品中找靈感，結合自己的才智創作。

《「月亮有多高」早期雙人沙發》這款代表作屬相關系列早期作品之一，估價6萬至8萬港元，其以金屬材料為媒介，把藝術與設計的界限模糊。倉俁史朗使用焊接的多孔網絡，使沙發在視覺上更巨大。拍賣行指倉俁史朗對材料的使用很大膽，他會採用透明材料，讓光線進入作品，創造出視覺上令人着迷的作品，他曾設計一系列風采絕倫的室內設計，都帶點裝置藝術的味道。

經典攝影作品 拳王阿里遇上披頭四

除此之外，攝影作品也是另一個較易入手的藝術門類，它們記錄人物、風景、城市容貌，易引起藏家共鳴。最近拳王泰臣「最後一次上擂台」，引起不少人對拳擊的關注。富藝斯是次拍賣會中亦有以拳王阿里為主題的攝影作品，其中《拳王阿里和披頭四》是攝影師Chris Smith於1964年拍攝的作品，鏡頭捕捉了當年兩組跨界別當紅人物——拳王阿里和披頭四樂隊。另一作品《水中阿里》則是攝影師Flip Schulke於1961年拍攝，當時攝影師希望拍攝年輕有為的拳擊手，而阿里對合作十分感興趣，他知道攝影師擅長拍攝水下運動，於是邀請對方在自己的泳池中拍攝。Schulke拍攝了一系列阿里在酒店游泳池中展示肌肉、做擊打訓練的照片，作品曾於1961年9月8日刊登於《生活雜誌》（LIFE magazine）中，非常經典。

富藝斯「限量版畫、攝影及設計」秋季拍賣

拍賣日期：2024年12月12日下午2:00

地點：西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F

網址：www.phillips.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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