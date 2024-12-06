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一年容易又Clockenflap

【明報專訊】「一年容易又Clockenflap」那是若干年前我在朋友間所說過的一句話。作為香港最大型的國際性戶外音樂及藝術節，Clockenflap多年來在11月尾至12月初的秋冬季節舉行，所以近10年來從西九文化區到中環海濱活動空間，每逢來到這段日子，大家都會引頸以待這個標誌性的音樂祭來臨，那不僅是香港臨近年尾時的一大壓軸音樂盛事，也是樂迷的年度大型聚會，如果你是交友滿天下的話，你會嘗到四處都碰到朋友、大家來個開心合照的一同共慶喜悅（但對於Clockenflap停辦了的那4年卻又確實過得不容易）。

剛剛在上個周末（11月29日至12月1日）舉行的Clockenflap 2024，再次得到天公作美，天朗氣清得沒話說的好天氣，萬里無雲、藍天大放送，溫度濕度都舒服chillax到一個點。舉頭仰望今次的「天際氣球鏈」Balloon Chain在空中隨風飄揚（看來大家都很喜歡這個音樂節地標藝術裝置），總是如斯的賞心悅目。

今次單是作為音樂節的幾個頭牌音樂單位：Air、Jack White、Central Cee、St. Vincent、Jamie xx、Creepy Nuts、Glass Animals等演出，都見到大家說看得甚心滿意足。然而對比去年的兩屆，今次Clockenflap 2024的門票銷情，卻顯然未如理想。

今年睇得好chill好舒服

去年Clockenflap在疫後復辦，先後在3月及12月舉行過兩屆，我們都見證到這個叫香港人引以為傲的音樂節創下歷史新高、盛况空前。無論是3天周末門票抑或單日門票皆得以售罄——甚至是能夠火速售罄，出現一票難求的情况。Clockenflap這個音樂節品牌重新發亮起來。

現場所見，我們能親歷從未如此地萬人空巷、擠迫人多的Clockenflap，晚上時段在某幾個頭牌音樂單位於兩大舞台表演時，盡是觀眾企得密麻麻的人海，甚至為免擠到後排而阻礙行人通道，需要拉起膠帶分隔人群。從最遠的Park Stage趕出去主舞台Harbourflap Stage看演出（反之亦然），會因為「塞人」而導致步履蹣跚。

來到Clockenflap 2024，叫座力理應有增無減、容納到更多觀眾，可惜卻是事與願違。

門票再沒有售罄，音樂節現場仍有門票發售，主辦單位在音樂節期間於社交媒體發帖時仍不停有人留言放售門票（說不定是買了盲鳥票打算用來炒賣的）。音樂節就算是在高峰期，仍未見之前的擠擁場面，即使要由Park Stage趕到Harbourflap Stage（反之亦然），也暢通無阻。目測無論是本地樂迷還是慕名而來的外地樂迷（尤其是來自大陸的），皆同樣大減了。

就觀眾的私心而言，今次Clockenflap不再人多擠迫，空間鬆動了而睇得相當舒服，走位容易，廁所也較乾淨，整體上真的很chill。同時又會想到，主辦今次要虧蝕了。

行內有傳本來有NewJeans？

究竟這是大圍經濟狀况而令到樂迷降級消費所致，還是有樂迷所說因為今次的表演陣容較弱？——後者我並不認同，畢竟這是音樂口味的問題。反之我會說是稍欠一些具有巨大叫座力的音樂表演單位。

一直在行內有傳，韓國女團NewJeans原定是今次Clockenflap的其中一個壓軸頭牌表演單位，但因為她們跟所屬公司ADOR及其母公司HYBE的問題而無法成事。NewJeans被視為合乎聽開獨立流行音樂之文青樂迷口味的K-pop女團，若然她們現身Clockenflap也是理所當然的事。甚至我總覺得較遲才公布在星期六晚Central Cee於Harbourflap的壓軸演出時段，本來就是NewJeans的——那麼這晚一定會火速售罄。

夫復何求

我不認同今次Clockenflap表演陣容較弱的說法，畢竟能夠在香港於主舞台Harbourflap看到Air、St. Vincent、Jack White的演出，那是夫復何求的事。

星期五（11月29日）晚法國二人樂團Air（再加上一位鼓手）完完整整地玩出他們的1998年首張專輯Moon Safari，已是多麼夢幻，他們的演出只能以美不勝收來形容。愈見art rock傾向的St. Vincent，其星期六晚的演出是我今次看得最為驚艷的一個單位。至於Jack White作為星期日晚的終極壓軸表演更是精彩得沒話說，綻放出巨大的懾人心魄blues rock / garage rock壓場能量，完場後樂迷仍在吟唱（chanting）出The White Stripes的神曲Seven Nation Army。

况且香港老朋友、Britpop名團Suede睽違8年終告回歸香港，也是第一次在香港於第二大舞台Hang Seng Stage看他們的戶外演出，Brett Anderson等人一如以往般賣力，樂迷亦一如所願看到他們在星期六晚玩Saturday Night，其演出只算是交足功課而已，但樂迷仍相當瘋狂。同樣曾多次來港演出的日本math rock樂團toe，亦是首次看他們的戶外演出，或者是因為他們再成熟了，他們的技術派演出還是在近距離的室內場地較適合。至於The xx成員Jamie xx，是今年Clockenflap最為重頭的電音演出。

還有原定是Clockenflap 2019表演單位（那屆遭煞停告吹）的英國樂隊Glass Animals，其Dreamland是一張伴陪我度過2020年疫情新常態的專輯，看他們踏上Harbourflap舞台也很有情懷，樂隊也來到另一層次，主將Dave Bayley已不再是當年的四眼仔文青，而是愈見charming。

識得睇Clockenflap睇驚喜

識得睇Clockenflap，並不一定只看熟悉的知名大團，而是要看大家不太熟悉的驚喜演出。

比如加拿大樂隊Mother Mother，他們的音樂我只能說OK，但原來看其戶外音樂節表演的氛圍，是會大大加分。韓國結他手兼唱作女生MEMI，是很有實力的old school結他手但又有hipster的歌路，她那青春無敵而又明艷照人的演出令我看足全場。每年Clockenflap都有亞洲world fusion的表演單位，今次是日本樂團TURTLE ISLAND，日本、韓國、非洲傳統敲擊樂遇上ska、metal與punk的曲風，毋須聽過他們的作品已能看得好投入，其舞台背景展示出「Ceasefire Now / Stop Genocide」（現在停火／停止種族滅絕）字眼。

Clockenflap沒有給人流於商業化的感覺，因為他們仍留有一個獨立音樂主導的舞台Park Stage。今年在Park Stage看過dream-pop二人組Bubble Tea and Cigarettes，成都post-punk樂隊海朋森，日本indie rock名團Cody．Lee（李），英國post-punk復興新貴Fat Dog，Z世代shoegaze（瞪鞋搖滾）女生Wisp，我極力向朋友推薦、師承post-punk與受krautrock薰陶的西安樂隊FAZI法茲，皆是今年Clockenflap喜見的獨立聲音。

演出與訪問小記

好開心Silent Disco（舞台喚作Hang Seng Power Station）重返今屆Clockenflap，而我再次有份擔任DJ演出，畢竟上次Silent Disco已是2018年的事，簡直恍如隔世。大會給我的DJ set主題是indie classics。

每年Clockenflap我都不會錯過跟外國音樂人會面的機會，但今年我已不貪心了，加上周日（12月1日）我又在下午至黃昏於Silent Disco有兩小時的DJ演出，所以當日也不敢申請任何訪問。因此今年Clockenflap我只有在周五、六（11月29、30日）先後跟Air和St. Vincent做了圍訪。聽着Air溫文爾雅地分享當年灌錄Moon Safari專輯時最難忘，是能夠在倫敦艾比路錄音室（Abbey Road Studios）收錄弦樂而大感奇妙；抑或St. Vincent告之Nine Inch Nails、Ministry、Skinny Puppy等industrial rock樂隊是如何影響着她的新專輯All Born Screaming，也是樂事。

遺憾是原定在星期五晚演出的英國techno男爵Dave Clarke因健康問題而未能來港。大抵是經過去年D4vd及Joji因病而取消那陣子巡演而令到他們在Clockenflap的演出告吹所觸發之公關災難，所以今次Dave Clarke事件主辦只有採取低調處理，但無法阻止樂迷抱怨與不滿的投訴留言。

隨着Clockenflap 2024圓滿結束，也旋即宣布Clockenflap 2025會在明年12月5至7日舉行。

作者簡介：香港音樂媒體工作者，無間斷執筆樂評超過35年，曾創辦音樂雜誌《音樂殖民地雙週刊》（MCB）。另擔任DJ、音樂文化講師、音樂表演節目策展人、《搶耳音樂廠牌計劃》創意總監

文：袁智聰

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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