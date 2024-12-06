明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 設計

deTour 2024設計展探尋內在 視聽百物背後 價值不止「擁有」

【明報專訊】設計很多時在製造欲望，吸引人佔有物品，人看似擁有得愈多就愈有價值。香港設計節deTour 2024不求實用，策展人陳濬人冀參展作品反思佔有與存有，不擁有物品未必等同物品失去價值，真正價值可能在於內在本質。設計展多會考慮實用與否，像米蘭國際家具展展示琳琅滿目的家具設計；今趟deTour倒是另一種，藉設計實驗向人發問。

「不捨得丟」之物變展品 反映喜好回憶

物品的內在價值是什麼？可能是反映人的喜好、性格和回憶。《從「擁有」到「存有」》展示平面設計師蔡楚堅（Sandy Choi）收藏的物品，他自2020年疫情開始就開設Instagram帳戶，分享個人物品，目的是跟客戶保持聯繫，每年亦將帖文印成小書送給客戶。可是他是收藏家嗎？「只不過這麼多年來，有些東西不捨得丟，而不是收藏。」蔡楚堅答道。他「不捨得丟」最久的物品是一張證書。

1980年代初他留學倫敦，會參加設計機構D&AD（Design and Art Direction）的工作坊，「設計是不能教的，設計是要自己學，就是從做project的時候學」。那張工作坊證書的設計上，兩點既可用一條直線連接，線條又可兜來兜去才連接兩點。從倫敦回港未幾，他到石漢瑞（Henry Steiner）的公司工作。有年，國際平面設計聯盟（AGI）着與會設計師帶來一份食譜互相交換，石漢瑞回來後將Milton Glaser的番茄沙律食譜送給蔡楚堅，還有石漢瑞本人的即食麵食譜。

六角形椅背的椅子掛在牆上，是建築師Frank Lloyd Wright在1914年設計的「Midway 1」，即使後來重產亦只有小量存世。「這是椅子本身的歷史、一般人看到的部分，但對我來說為什麼這麼特別呢？」1997年蔡楚堅開設自家公司時，他的師父、已故廣告人朱家鼎送給他兩張「Midway 1」作為禮物，櫈面上仍見使用過的痕迹。

椅子旁是1964年東京奧運海報，海報設計簡潔有力，只有日本國旗上的紅色圓形、奧運五環和「TOKYO 1964」，海報收藏反映蔡楚堅的設計喜好。他近年為紙行Acumen設計了3張海報，宣傳Vent Nouveau紙，海報平面用上他日常用到的碟、木鏟和紙燈包裝，3件用品兼具美觀和實用，同樣「好的設計要美也要實用，兩樣都兼備，隨便一樣沒有都不算好的設計」。

日常中取材 屏幕折射現實構新像

不過每個人對美的標準不一，美很多時取材前人創作，日本設計師矢後直規卻取材後人——他女兒的創作。矢後的女兒每天都會繪畫，矢後便掃描她的畫作，然後在電腦上逐點逐點捕捉女兒繪畫的線條，他發現線條特徵無法預測，時剛時柔，展現新的圖形設計。韓國設計師Moon Seop Seo亦受日常生活啟發，Passage to the Lake來自他站在湖邊的體驗，湖水雖然平靜卻有活水的感覺。於是他設計水滴從裝置頂部墜落至彈道，然後沿着彈道軌迹跳落小水池，為小水池帶來一點活水。

景觀啟發Moon Seop Seo創作，景觀本身又能成為創作的一部分。韓國裝置藝術工作室Kimchi and Chips由韓國藝術家Mimi Son和英國藝術家Elliot Woods組成，泡菜和薯條在韓國和英國飲食中分別是最常見的配菜，「就像平凡往往是最奇妙的事物所在，平凡中也有一種美」，Woods解釋。他們創作巨型屏幕REWORLD Type 2，就是重組周遭看似平凡的景觀。

去年他們受首爾建築雙年展委託，以想像首爾100年後的未來為題，他們決定用現實中的景象來創造代表未來的景象。作品的第二個版本在deTour首度展出，一般城市中出現的屏幕採用發光二極體（LED），REWORLD Type 2卻用上千個微稜鏡驅動，每個窗口是兩個可以旋轉的微稜鏡，據微稜鏡轉動的方向，折射周遭景觀構成新影像。

「我們認為想像進入物理空間時，它以圖像的形式進來。」Woods說。一般城市裏的屏幕似乎跟環境無關，徑自播映屏幕中的影像，但是「熒幕已經成為城市非常重要的一部分，它們為城市增添了很多東西，而且它們不會對其他事物做出反應」；REWORLD Type 2卻會受環境的光影響，早上有充足陽光時，影像更加明亮、清晰，晚上的時候，光就會變得昏黃，「只能與光一起工作，因為它不發光，它只是反射光」。

地震啟發創作 裂痕房屋思災後重生

聲音同樣來自自然，人會設計聲音，提供工具來抒發內心感受，那就是樂器。樂器的樂聲往往必須準確，樂聲亦跟隨樂譜來演奏，香港木工工作室「草廬製作」創作Hz Lab，不同緊度的弦線產生不同的赫茲（Hz），觀眾可以一起隨意彈撥，或拉奏弦線，享受創造音樂的過程。另邊廂，香港樂器設計師吳澤霖創作了The Club，形似彈珠台街機，透過彈珠運動觸發樂聲，街機旁有音樂轉盤，加快、重複、倒轉，名副其實「玩音樂」。

自然有時還帶來災害。香港空間設計師高浚明去年駐留日本奧能登國際藝術祭，駐留前後正值能登半島發生地震，今年1月1日第二次地震誘發他創作《摧毁屋》—— 一間倒轉、帶有裂痕的白色房屋。「摧毁或改變，是否代表它會損失價值？當它在物質上少了，是否它跟時間的價值也少了呢？其實應該不是。」高浚明說。

房屋倒轉了，煙囪變成一道門，從門和裂縫看進屋內，是高浚明駐留能登時拍下的相片，那是一般遊客不會到達的地點，反而為地震前的能登景貌留下紀錄。駐留時當地人送了他一個龍年大吉御守，「事情就很矛盾，你祝福別人下年保平安，然後你卻地震，整個城市都毁滅了，很諷刺地開出來原來是大吉，這些東西都保佑不到」。從房屋另一端洞窺，有一個停留4時11分的時鐘，那是能登地震後的1分鐘，「這座建築物基本上是對能登的紀念碑」。

駐留期間，當地人已經歷去年5月地震，高浚明卻得悉他們從小到大在能登成長，從沒想過搬走，地震後只會想重建、修復建築。直至今年1月1日的能登地震，建築損壞得無法再修復，方才作罷。儘管香港沒有像地震般大型自然災害，但「災難」或許是其他形式。他認為「大家可以引伸出來去想，如果他們地震都可以重生過來的話，其實都有很多方法可以找到裂縫再生」。

deTour 2024設計節

日期：即日至12月15日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：中環鴨巴甸街35號 PMQ元創方

網址：bit.ly/4fQZ4Je

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞