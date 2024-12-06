「Keijiban（揭示板）」是一個由2021年開始的藝術空間和出版社，由來自比利時、居住在日本金澤的Olivier Mignon創辦。Olivier在比利時修讀藝術史後，曾與友人一同創辦出版社和藝術駐留計劃，後來他決定把經歷帶到日本。他剛移居到金澤時，正值新冠病毒肆虐時期。那時他在想，常出現在日本街道的告示板，正正可以是一個在美術館和畫廊關閉後的另類展示空間。運作3年多後，除了已經有3個展覽空間外，他還着手開展了不少出版項目。例如他與同住金澤的荷蘭攝影師Nik van der Giesen合作出版作品集《日本の揭示板》，收錄兩人發現的各種告示板照片。「告示板，首先應該是要引人注目的。儘管如此，大多數的告示板還是靜靜地、不為人所注意地存在着。這就是當代日本告示板的悲慘命運」（節錄自《日本の揭示板》的序）。這書亦出現在這次的TOKYO ART BOOK FAIR裏。

而我參與的項目「Kairanban（回覽板）」，是一份以4張A4紙的印刷品作為一個創作單位，並以上一位藝術家介紹（或推薦）下一位藝術家的模式進行的一個作品集式文件夾。這模式參考自日本鄰里中常用來傳閱通告的回覽板（かいらんばん）。

傳統的回覽板原是日本一種以送遞傳閱方式流通的地區性資訊板。一般是一個夾着通告的A4文件板夾，在區內順序傳閱。居民閱讀後需在文件底部的一排方格上蓋印，然後交付到下一個鄰居。雖然對充滿效率的香港人聽來好像有點笨拙，而部分回覽板也已逐漸電子化，但對住得偏遠的日本老人來說是一種安全感，一來能確認資訊來源為居委會，不像網絡資訊般真假難辨。二來在親手交接回覽板時，面對面的問候也確認了居民的安全同時加強彼此的連繫。

回覽板這項目在我腦內產生的回音是「回覽」二字，即是傳一圈。這一圈可以小如繞大廈一轉，大如繞地球一轉。我在想，如傳統回覽板的存在是一個以地域為根基的社群連結產物，Olivier策劃的「Kairanban（回覽板）」則可以是跳板式連結，不分國界地借力，彈得更遠，能繞一個大圈。彈性而有機，更不受物理空間局限。是一個不錯的參考。

作者簡介：從事藝術創作，現居東京

文：陳楚翹

[開眼 大都會文藝誌]