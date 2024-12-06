明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【東京】揭示與回覽

【明報專訊】受獨立策展人Hikotaro Kanehira和Olivier Mignon的邀請，我參與了一個名為「Kairanban（回覽板）」的實驗出版項目，並於上周在東京都現代美術館舉行的TOKYO ART BOOK FAIR裏發售。這項目是由「Keijiban（揭示板）」企劃的。主理人Olivier告訴我，實驗出版物其實在歐洲不罕見，更似是其中一種藝術形式。

「Keijiban（揭示板）」是一個由2021年開始的藝術空間和出版社，由來自比利時、居住在日本金澤的Olivier Mignon創辦。Olivier在比利時修讀藝術史後，曾與友人一同創辦出版社和藝術駐留計劃，後來他決定把經歷帶到日本。他剛移居到金澤時，正值新冠病毒肆虐時期。那時他在想，常出現在日本街道的告示板，正正可以是一個在美術館和畫廊關閉後的另類展示空間。運作3年多後，除了已經有3個展覽空間外，他還着手開展了不少出版項目。例如他與同住金澤的荷蘭攝影師Nik van der Giesen合作出版作品集《日本の揭示板》，收錄兩人發現的各種告示板照片。「告示板，首先應該是要引人注目的。儘管如此，大多數的告示板還是靜靜地、不為人所注意地存在着。這就是當代日本告示板的悲慘命運」（節錄自《日本の揭示板》的序）。這書亦出現在這次的TOKYO ART BOOK FAIR裏。

而我參與的項目「Kairanban（回覽板）」，是一份以4張A4紙的印刷品作為一個創作單位，並以上一位藝術家介紹（或推薦）下一位藝術家的模式進行的一個作品集式文件夾。這模式參考自日本鄰里中常用來傳閱通告的回覽板（かいらんばん）。

傳統的回覽板原是日本一種以送遞傳閱方式流通的地區性資訊板。一般是一個夾着通告的A4文件板夾，在區內順序傳閱。居民閱讀後需在文件底部的一排方格上蓋印，然後交付到下一個鄰居。雖然對充滿效率的香港人聽來好像有點笨拙，而部分回覽板也已逐漸電子化，但對住得偏遠的日本老人來說是一種安全感，一來能確認資訊來源為居委會，不像網絡資訊般真假難辨。二來在親手交接回覽板時，面對面的問候也確認了居民的安全同時加強彼此的連繫。

回覽板這項目在我腦內產生的回音是「回覽」二字，即是傳一圈。這一圈可以小如繞大廈一轉，大如繞地球一轉。我在想，如傳統回覽板的存在是一個以地域為根基的社群連結產物，Olivier策劃的「Kairanban（回覽板）」則可以是跳板式連結，不分國界地借力，彈得更遠，能繞一個大圈。彈性而有機，更不受物理空間局限。是一個不錯的參考。

作者簡介：從事藝術創作，現居東京

文：陳楚翹

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕東京 藝術 出版 告示板 回覽板 Olivier Mignon 陳楚翹 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞