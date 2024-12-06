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【大雅茅斯】Great Yarmouth 海豹生態遊

【明報專訊】11、12月的倫敦其實文藝活動不少，畢竟是年尾，會有特別的展覽或表演。但是我最近去了一個地方，令我今期決定要離題，不談藝術、不說倫敦，我要寫一篇遊記。

如果你對於紀實攝影有所研究的話，對於英國攝影師Martin Parr的名字相信不會太陌生。他獨特的攝影風格不是人人都會喜歡，但是我提到他，並不是想說他的藝術風格，而是他的作品例如The Last Resort，記錄了1980年代英國人的度假文化，以及這種文化荒謬的地方。

等一下，說好的遊記呢？其實以上這一堆，都是我在到達大雅茅斯（Great Yarmouth）這個海邊小鎮後的第一印象。要知道在1980年代，英國人在夏天一有假期就會往海邊衝（畢竟陽光這種東西在這裏是物以罕為貴），因此當時造就了很多海邊的度假區，大雅茅斯應該是其中之一。但是隨着旅行目的地的選擇愈來愈多，很多這些城市敵不過競爭，漸漸變得蕭條。所以在犧牲坐骨神經的知覺、熬過3小時的車程後，我有一種回到過去的感覺，因為這個城市海邊的景區很有1980年代的味道，那些裝滿霓虹光管的遊戲廳（但是裏面卻有新款的夾公仔機）、看起來頗有年代感的機動遊戲、同樣old-school的酒吧，連那種令人覺得「流流地」的馬戲團都有。因此Martin Parr的作品不斷在我腦海中出現，唯一不同的，是遊客都不在了，有種孤寂的味道。

花了這麼長的篇幅，就是為了介紹一個已經淪為「死場」的度假區？當然不是。我說這個小鎮孤寂，但是它絕對不破落，因為這裏是一個生態遊的好地方。大雅茅斯附近的海灘是灰海豹的棲息地，這才是我這次旅程的主菜。

想要看海豹的話，從大雅茅斯出發只需要20分鐘左右的車程。現時的話主要有兩個海灘可以選擇，分別是Horsey Beach和Winterton Beach。兩個地點下車後都需要走一段路才能到達海灘，Horsey Beach的話指示會比較清晰，而由於現在是灰海豹繁殖的季節，因此當地政府不但劃分了觀賞區，同時亦安排了人手為遊人講解野生海豹的生態。而Winterton Beach由於不是海豹的主要棲息地，因此會比較麻煩，需要在海灘上走一英里左右的路程，還要碰運氣才有機會遇到海豹。不過這邊的話則可以靠近一點去觀察。

對於某些城市人（我當然是其中之一）來說，去看野生動物就像探索未知的領域，有某種刺激感，令人覺得自己變得exotic了。說到底和去某個冷門國家旅行沒什麼差別，城市人的生態遊大概都是這種感覺。不過，今次還是有點得着的。我們在Winterton Beach走了半個小時，快要放棄時，有一對父女和我們搭話（大概是因為看見我們在沙灘上累得舉步維艱有點可憐吧），告訴我們往前再走10分鐘就會遇到一群海豹，但同時亦提醒我們，因為他們看見有海豹寶寶，所以我們絕對不能靠太近，要不然可能會受到海豹攻擊，或會令海豹寶寶被棄養。而這種自發尊重自然的教育，偏偏不是每一個自詡為先進的地方都能做到。

作者簡介：當代藝術家，現居倫敦，畢業於 Central Saint Martins。個人網頁：michael-cheung.com

文：Michael Cheung

[開眼 大都會文藝誌]

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