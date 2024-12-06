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Friday Planner：愛別離苦

【明報專訊】若要說起近日熱門話題，必然繞不開《破．地獄》。電影中那架紙紮黃色跑車，引起哄笑之餘又令人眼界大開。導演陳茂賢說，紙紮車花費約5萬元，耗時兩個月才製成。其實紮作並不遙遠，盂蘭節及清明節等大型法會上，總是立着一尊紙紮「大士王」，鎮百鬼、佑平安。

「外剛內柔的守護神」紮作技藝展覽正在九龍塘省善真堂觀音殿旁免費展出，天寶樓紮作創辦人夏中建會在場親手紮作。簡單的紙張材料，在巧手之下彎折、堆疊，做工精緻的紙紮「大士王」轉眼誕生。明日（7日）起還有免費導賞，若看完《破．地獄》仍未盡興，不妨前去參觀，在層層疊疊的紙張中，感受電影對白「好好欣賞沿途的風景」背後的重量。

《破．地獄》席捲戲院之勢下，還有許多新戲，尚未想與觀眾別離。葉鈺瀛編導的首部劇情片《寄了一整個春天》仍在上映，藏在寄出的二手底褲之下的少女心事令人動容，青春期女孩的自我探索之路，亦別有趣味。《得寵先生》已經上畫，淪落天涯的一人一狗演繹窩心小品，溫情中亦有眼淚。

生死之外，在顛沛流離的世代，別離似已成為常態。觀塘Osage畫廊展覽「莖流：東南偏南」中，來自亞太地區的19位藝術家借鑑歷史與自身經歷，在展覽中建構空間，探討地緣政治與波動的世界局勢下，移民與勞工的複雜性，並通過重繪地圖，在亂世中尋找歸屬。看完展覽，不如行去新蒲崗Until Coffee，本地漫畫家黃曉傑首次個展Tides of Time Continues: Interlinked正在舉行，熱咖啡或可助人逃離現世中的愛別離苦，與漫畫家一同進入「第三空間」，與大自然、宇宙展開科幻對話。

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[開眼 藝述速遞]

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