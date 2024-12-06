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書畫展見「古文青」藝途 窺「仕」「隱」間生存之道

【明報專訊】從學校到職場，或許人人都做過生涯規劃。一張量表，幾條題目，加上興趣愛好、年齡性別，便可推導出一條「最適合」的路，雖不是百發百中，但也成為人們規劃未來的重要指導，彷彿沿着生涯規劃行下去，便可一路順遂無憂。

其實，古代「文青」也有生涯規劃。或是入朝為官，居廟堂之高，求榮顯於世；或是退隱山林，處江湖之遠，研山水之道。香港藝術館正展出「古文青生涯規劃——虛白齋藏中國書畫選」，在古代名家的傳世墨迹中，或許可以重新思索生涯規劃的意義。

宮廷畫家詞臣突圍有「秘笈」

「明末清初之際文人的生涯規劃，離不開『仕』同『隱』。」香港藝術館一級助理館長（虛白齋）李浩祥說。「仕」，或是以畫藝聞名，受到帝王的召喚，成為宮廷畫家；或是成為文化菁英，「科舉考得好，便入翰林，做詞臣」。

走入展廳，第一眼便見到清代宮廷畫家唐岱作品《秋山不老圖》，長卷上是綿延的山巒，山後是雲霞青松，山前有古寺晚鐘，一派壯美河山躍然紙上。李浩祥分享，被清代康熙帝御賜「畫狀元」之稱的唐岱，「堪稱宮廷畫師界的KOL（網紅）」，但其實他曾兩次參與科舉考試而不中，一度仕途無望，幸好因畫技精湛，被收入畫院，可謂是「朝廷關了一道門，也會為你開一扇窗」。展覽設有「在朝秘笈」板塊，從《秋山不老圖》這一「教科書」級別的宮廷畫中拆分出「手筆俊拔」、「別出新意」、「唯命是從」、「歌功頌德」四大優點，教觀眾欣賞古畫的同時，亦「教你點樣面對這個職場」。

科舉不第而有一技之長者，有畫院生存秘笈；而在科舉中成為進士，「成功入到職」的人，「在大家都咁叻嘅宮廷之下，想要突圍而出，也有小小秘訣」，李浩祥笑說。他解釋，詞臣，即帝王身邊的文官，「要取悅皇帝，必須要有文學知識與藝術細胞，厲害的詞臣甚至可以成為皇帝的老師」。因此，詞臣的書畫中「可以體會到他們如何在迎合皇帝的同時，又不失個人特色」。展覽中有有着「濃墨宰相」之稱的清代詞臣劉墉的書法作品，濃墨重彩亦不失文人之飄逸，筆墨之間，不難窺見詞臣的「生存之道」。

「避世」遺民研佛 改名、作畫抒亡國情

往前幾步，跨過拱門，選擇「隱」的文人作品藏在展廳深處。李浩祥解說，明末清初、朝代交替，在朝的文人迎來職業生涯的分岔口：「他們不得不做出去留的選擇，做貳臣還是做遺民。」若選擇做侍奉兩代的貳臣，會被清朝皇帝寫入「小氣簿」，有朝一日秋後算帳；若選擇做覆滅明朝的遺民，不仕新朝，則在官場上走到窮途末路。於是，眾多遺民歸隱田園，寄情山水。

遺民中最為「避世」者，當屬畫僧。面對滿漢政權更迭，明代遺民有人心向佛門而剃髮為僧，有人為保全性命而棄儒從佛。他們隱姓埋名鑽研佛法的同時，將對故國的懷念之情融入書畫之中。展覽中，有畫僧「八大山人」朱耷的《蘆鳧圖》。原是明朝皇族後裔的他，在明亡後遁入山林。他筆下的蘆鳧，單足而立，翻着白眼，似對世界有着強烈不滿；他筆下的山水，偏居畫紙一角，盡顯「殘山剩水」之態。「遺民如何表達自己的亡國之情呢？除了畫作，就是改名。」李浩祥說。展覽特設「在野秘聞：古文青改名潮」板塊，其中可見「八大山人」名字的由來，亦有其他明遺民以名明志的巧思，「希望令觀眾知道，原來他們用如此隱晦的方式，仍然堅持表達自己的志向」。

從古至今，上至國破山河在，下至喜歡的樂隊解散，文青的世界，彷彿總有數不清的離愁別緒。在李浩祥看來，「近年來香港愈來愈多青少年面臨着各式各樣的問題，或許都與生涯規劃有關。我們用生涯規劃這個議題，將古今聯合，希望告訴觀眾：我們現在面對的問題，其實古代人都面對過——考試、搵工、社會時局變化，令到規劃好的事沒有辦法做到……我們要學習古人的智慧，在古人身上找到面對人生的方法，再用到自己的生活上」。

「古文青生涯規劃──虛白齋藏中國書畫選 （第一期）」

日期：即日至2025年3月5日

時間：上午10:00至晚上6:00 （周一至三、五）

上午10:00至晚上9:00（周六、日及公眾假期）

地點：九龍尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館2樓虛白齋藏中國書畫館

詳情：bit.ly/3ZAusGb

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

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