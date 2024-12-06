明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

西九伙中生代劇團創作 拓觀眾群 盼建「晉升階梯」

【明報專訊】2024年快完結，還記得今年看過什麼印象深刻的劇場作品嗎？西九文化區表演藝術處當代表演組去年推出「西九創作人系列」，找來中生代劇團合製節目，《植物人》、《給美狄亞的男孩們》、《郵差》等劇作都在此計劃下培育誕生。本報專訪西九文化區管理局表演藝術高級製作人（戲劇）李筱怡，她表示「需要推動中生代劇團前往下一個階段」，再將資源用來支持新一代，使劇團生生不息地「進化」。這個策劃目的似乎剛好與《文藝創意產業發展藍圖》提及要完善文藝創意產業生態圈，提供事業階梯的願景不謀而合。

從前期研究起支援 提供策略建議

西九創作人系列第一和第二季的合作劇團包括藝君子劇團、天台製作、再構造劇場、前進進戲劇工作坊、綠葉劇團，他們已成立約10至20多年，李筱怡欣賞每團各有不同特質和表演形式，創作的故事都能連接到當代議題，因此與這些有潛質的劇團合製節目，從研究與發展（research & development）階段開始，支持和推動他們創作各種形式和題材的作品，藉西九創作人系列培育新作和擴大劇團的目標觀眾群。

李筱怡坦言劇團最欠缺的就是資源，包括金錢和時間，「這是永恆的問題」。她指平日劇團習慣申請資金，得到資金後就自己搞定製作，最初也以為西九只是提供資金的角色，實際上「我們是co-producer（聯合製作人），是一起polish（精煉）那件事，我們是equal（平等）的」。合製過程以「creative producing」的形式進行，全方位幫助劇團制訂製作計劃，由前期研究階段開始提供養分，例如介紹學者給劇團，讓劇團訪問他們或作交流，以鞏固劇本內涵，整個過程看似奢侈，但李筱怡認為這才是一個合理的創作過程。之後就因應變數提供不同策略發展建議，提供需要的器材或技術人員一同製作，追蹤整個製作，李筱怡形容西九擔當互補的角色，「我希望這個生態可以做到『物種多樣化』，就好像濕地一樣，什麼都有」。

細團挑戰大製作獲正評 有作品得獎

頭兩季的劇種和形式非常多元。李筱怡逐一介紹：《植物人》靈感源自韓國作家韓江的小說《素食者》，以主張「色性裸暴」的劇團特色，討論權力、性別和生存議題；《天真與世故之歌》由天台製作帶領香港演藝學院學生編作「成長」的故事，融合錄像、投影、燈光多樣形式表演；《郵差》（第一部）改編自西樓月如鈎著的網絡小說《我係窮郵差，專門幫陰陽相隔嘅親人送信》，觀眾戴上耳機游走西九各處體驗劇場；《給美狄亞的男孩們》以古希臘悲劇《美狄亞》的結局為起點，結合遊戲和即興，從兒童目光看命運和生死等嚴肅議題；《〈山海經〉第一部曲──山川命》以宗教及傳統民族的肢體動作，結合戲曲、文言文介紹混雜多元、光怪陸離的神話世界。李筱怡說大部分的劇團規模較小，第一次到Freespace（自由空間）有一定座位數量的場地演出，並處理較以往大型的製作，對於他們來說已有很大挑戰，「賣一張飛其實好不容易」，幸好最終劇作都獲得正面反應，《植物人》更獲得年度優秀製作等多個舞台劇獎項，「以他們的表演形式和風格，我會想像到他們站在國際舞台裏面，去到那個standard（標準）」。

盼生態發展平衡 有新劇場也要有梯隊

另外不少劇作亦招引初接觸香港劇場的觀眾，「說了很多年了，我們需要有新觀眾，西九創作人系列希望觀眾踏進來會連結到某些東西，『好像說了我的故事』，貼近人心多一點，然後吸引他們繼續看劇團的其他work」。李筱怡補充這樣才有助劇團有能力去其他規模更加大的場地，生態才會健康，她直指「這一班中生代劇團已經趨向成熟，但大部分還沒有去過一些比較大的場地表演，他們是時候可以step up，因為這一代不step up，跟着之後那些呢」？入行廿多年來，她經常聽到「斷層」的情况，當她成為製作人時就想令生態發展平衡，「他們除了在Freespace『擔到旗』，也有機會和能力去到Lyric Theatre Complex（演藝綜合劇場）」。那是預計在2025年完成興建、西九文化區的新表演藝術場地，設有3個分別可容納270人、600人和1450人的劇場，她說「將來其實同時運行多個不同scale（規模）、座位數目的場地，那就是代表要夠『物種多樣性』，以及就是有梯隊」，中生代和新生代劇團能同時晉身至另一個階段。

西九創作人系列將會繼續探索以不同形式培育新劇作，李筱怡已興奮地拋出想法：「試想像5年後《天真與世故之歌》的原班人馬再演一次？」歷經社會磨練的少年也許變得世故得老謀深算，「觀眾可以一起看那個growth（成長）是怎樣，因為這reflect（反映）到香港不同世代的面貌」。《山海經》亦會延續製作出完整版，並研究帶到海外演出。

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞