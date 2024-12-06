明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

祈大衛談香港藝術史 「中外」間細看本土

【明報專訊】解構主義、去殖民理論……這些學術名詞好難懂。藝術史家祈大衛（David Clarke）自港大退休前，透過對課本唱反調示範：「我會在第一節課拿一年級課本的數個版本出來。」同一本課本，每次改版「歷史」都會變樣，「大家卻視它們為聖經」。

祈大衛23年前出書Hong Kong Art: Culture and Decolonization，解構把香港僅視為東西交匯處的講法。日前出版中譯本，「東西」已變「中外」，港府稱香港為「中外文化藝術交流中心」。他仍然不認同這就是香港藝術的全部，期待自匱乏中萌生的本土實踐，更多人開眼看見。

【講好香港藝術史系列】

祈大衛是港大藝術系名譽教授，也是視覺藝術家。他來港的1986年，是中英兩國在北京簽署《中英聯合聲明》後的兩年，也是六四事件前3年。大學時期開始便討厭大論述的他，一直以來的藝術史書寫，是不斷解構一個又一個主流講法。他不認同歐洲獨佔現代藝術史，博士論文到美國考察，隨後來港任教，又記下眾多現在成名、當時仍是草根的香港藝術家。

「若不是有《中英聯合聲明》，我想我不會來港，我討厭殖民、帝國主義。」祈大衛沒把主導學界的西方藝術史觀放在眼中，在香港看見的藝術家，亦不止創作水墨等傳統藝術。曾在海外學藝的香港藝術家，不希望盲從西方風格，同時不願完全摒棄中國藝術傳承，於是嘗試回應兩者的「混合藝術」（hybrid art）誕生；其中最吸引祈大衛的，是不追求中西元素協調，不否定兩者影響，強調兩者衝突的藝術，如D1版雕塑家麥顯揚的作品《快活谷之書》。

「波希米亞時期」：藝術家自資辦展覽

Hong Kong Art一書的時間跨度是1985至2000年，正值香港回歸前後。祈大衛說此時港人對此感到不安。他認為藝術反映社會狀態，當時不少香港藝術作品把命運無法自主、無根的狀態恰當呈現。「一國兩制」將來臨，帶來「繁榮和穩定」。何兆基在1993至1995年的表演作品《雙球上步行》中，嘗試站在兩顆木球上艱難前進。

「1980至90年代初好有趣，是香港藝術『波希米亞時期』。想像下，你可以做藝術，但沒多少人感興趣；你可以擺展，但要自己畀錢。」祈大衛在本港首個獨立藝術空間Quart Society進入香港藝術圈，認識黃仁逵等藝術家。1987年，他與一眾藝術家籌辦「流動藝術展」，巡迴屯門仁愛廣場、旺角麥花臣遊樂場、維多利亞公園和遮打道；小冊子列明資金來自藝術家、籌辦者和個人捐助。

與香港一拍即合的他，淡淡道來最初來港是因為未能如願到澳洲教書。「我大學畢業即遇經濟衰退，在《衛報》看到悉尼大學請人，見了工，等了好久只等到婉拒信；又看到港大請人，我應徵，請了我……後來才知道面試官根本沒推薦我，是系主任破格錄取。」他生平面試未成功過，笑指「但看來最後結果不錯」，在香港一住就是38年。

九七回歸不止為1980年代的香港人帶來變數，祈大衛也擔心自己能否永久居留，幸好1990年代初順利申請身分證。「多年後，我在抽屜發現一張寫上年份的紙，是我之前規劃生涯用的筆記，我在（1986年）4年後劃了一條線，代表我最初只計劃留4年。」

他形容自己，在香港活成不一樣的藝術史學者，能研究多種文化、多個地域的藝術。用港府上月底公布的《文藝創意產業發展藍圖》的話語來形容，此般經歷儼然是「中外文化藝術交流」的好例子；他卻在書中批評類似的「東西交匯處」（East meets West）為陳腔濫調，「把一個地方簡化為僅是一條通道或天橋，讓東、西方文化發揮影響力，不承認它的獨特身分」。

「當然，中央政府讓香港擔任東西交匯的角色，這在文化上是對的，港府當然也要履行任務。可是我覺得執行時要非常小心，因為東西交匯不單是個舊想法，還是殖民主義的想法（colonial idea）。」祈大衛解釋，首先東方不止有中國，西方也是個模糊概念；現在「中外文化交流」的講法較清晰，但仍忽視香港本身。

「就如子女，不止是父母的結晶（mixture），也有自己的個性（you are you）。你看，《基本法》讓香港以自身名義參加體育和文化活動，奧運有中國香港隊，威尼斯雙年展有香港館。所以不要忽視香港本身的需要。」他補充。

香港藝術發展局在1995年成立，M+視覺文化博物館在2021年開幕，祈大衛曾參與兩者的成立工作。目前香港有眾多藝術和文化盛事，也能請到國際級藝術家來港，不過祈大衛指當務之急是促進香港藝術史討論：「最重要的是有本地博物館展示香港藝術史，讓大眾學習。因為如果我們不做，沒有人會做，你不會在北京東京倫敦巴黎紐約看到這樣的策展，完全不會有。」

他憶述M+籌備之初，不少藝術工作者提出它應該關於「現在」和「具香港視角」。本土角度不意味眼光狹窄——只關心香港，相反，正正因為東西文化大論述強勢，讓人看不見其他弱勢敘事。「我們需要的不是新的大論述，而是讓眾多角度的故事互相交流，好似女性主義者書寫女性藝術史一樣。」

手民出版社現在為Hong Kong Art推出中譯本《香港藝術：九七前後的文化解殖》，祈大衛說是好事，不過懷疑會看史書的人頗少，「而會去看展覽的人好多！所以博物館講好香港藝術史好關鍵。就算是展出外國藝術，我們也需要有香港視角（way of looking）」。

「政府資助時期」：場域變豐富 也可讀藝術

1997年前後，「繁榮和安定」是港英和特區政府的共同目標。祈大衛當然不反對繁榮和安定本身，但深受「波希米亞時期」香港藝術啟發的他，提醒個人記憶和集體回憶對社會不可或缺。他在Hong Kong Art的搭配攝影集Reclaimed Land: Hong Kong in Transition中形容，許多香港文化景觀，如高聳建築物，和主流敘事，讓此地與人的關係變得陌生（alienated）——不鼓勵人回想往昔，和對將來抱持沒那麼樂觀的想法。

讓他欣慰的是，1995年藝發局成立後，香港藝術進入「政府資助時期」。「藝術場域變得不同，更豐富了，可以在本地讀藝術，做藝術有資助。」知名裝置藝術團體Para Site在這期間成立。承繼1980年代本地現代藝術先驅的實踐後，本地新一批藝術家更勇於用攝影、錄像、場域特定（site-specific）作品，以象徵和戲謔等手法，緬懷往日和表達對未來的不安。

然而，與今天香港比起來，1990年代藝術資源仍是極少，藝術市場也未發展成熟。祈大衛還記得藝術家李志芳、梁志和與曾德平1996年受自己的論文啟發，在Para Site設展Relic/Image時，展覽手冊最初只有一張紙。

「藝術市場時期」：作品有市場 藝術家機會多

近年的香港藝術，被祈大衛稱為「藝術市場時期」，作品有市場，藝術家機會大增，不過他說上述資源匱乏的波希米亞時期和政府資助時期，作品一點都不遜色。外人看來窘迫、貧乏的資源狀况，在祈大衛看來是機會，他認為沒有市場誘因、融入體制的動機，是成就本地藝術家的關鍵。沒有場地？——裝置藝術家用自己的家或破舊空間擺展。沒有錢？——藝術家用現成廢棄物創作。「這些作品回應的是本土問題，面向香港觀眾，但好吊詭，最終令世界各地的人都感興趣。」

祈大衛說自己研究香港藝術史計劃的政府資助，在Hong Kong Art和Reclaimed Land出版後就停止了。他雖感遺憾，但亦給他探索其他地域藝術史的動力，如大中華、澳門和菲律賓。此外，他自己漸漸也成了香港藝術家，近年作品有2014年的錄影《在香港攜著紅色膠袋的人》和一系列水彩數位版畫（目前均在香港大學美術博物館展出），以及1985至2020年間持續拍下4萬多張圖片的資料庫（arthistory.hku.hk/HKinTransition），嘗試以碎片式紀錄對抗宏大敘事；他說史家不方便把自己寫進歷史，期待更多人加入書寫行列。

Hong Kong Art中譯本譯者蕭恒，上月底在新書分享會說，即使時隔20多年，祈大衛的論點仍然有力，能給港人啟迪。祈大衛說歷史學家不懂預測將來，而「活在當下」在何時何地都最重要。當今迷惘的香港創作人，遇上低谷不用灰心，因為艱難時期往往成就偉大藝術家，「回頭看看我們的歷史就知道」。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕開眼 祈大衛 香港藝術：九七前後的文化解殖 藝術 藝術史 香港藝術史 文化力場

上 / 下一篇新聞