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開眼 文化特別版

一段香港藝術史 由一匹快活馬說起

【明報專訊】已故香港雕塑家麥顯揚的作品，通常都由兩部分組成。1991年的《快活谷之書》就有一匹壯馬，和一本大得誇張、恰如翅膀的馬經。這個在跑馬地長大的藝術家，喜歡巧用同音字，但這次不打算讓快馬勝出——馬經是本「書」，與騎師和賭徒最討厭的「輸」同音。

「你需要是個香港人，才能完全理解它。」港大藝術系名譽教授祈大衛說。如果不曾短暫學習廣東話和中文字，祈大衛可能會以為這件英文名為Bible from Happy Valley的作品，僅在刻劃香港地風俗，馬經是本《聖經》。

1980至1990年代的香港藝術先驅中，麥顯揚的名氣不算最高。祈大衛指，麥的作品一度被忽視，只在後期經藝術圈肯定下，見於藝術機構。此期間香港新秀藝術家大多曾在海外留學——如麥是倫敦大學畢業生，與水墨等中國藝術媒介稍有距離，亦不想創作淪為西方模仿物，於是各找出路。與王無邪、呂壽琨等嘗試融合中國和西方元素的藝術家不同，麥顯揚突顯兩種文化不協調，作品的中國元素非傳統山水題材，而不少是關乎當刻的中式價值觀。

祈大衛在2001年寫下Hong Kong Art: Culture and Decolonization一書，開創以「香港視角」出發，和結合社會及政治背景的香港藝術史書寫，多次提及麥顯揚。《開眼》今期應此書新譯本出版訪祈大衛（見D2）。相隔23年，除了研究藝術史，他自身已成為香港藝術家。麥與眾多在資源匱乏年代尋覓本土角度，回應1997年政權移交前社會狀况的藝術家，深深啟發祈大衛。他本不願只選一件作品推薦讀者，但思索後指麥早逝，現在不能幫自己宣傳，最終選了這一匹快活的馬。

（美藝客廳‧三十四）

「客席策展人」簡介

祈大衛（David Clarke），藝術史學家及視覺藝術家，1986至2017年間任教於香港大學藝術學系，現為該系名譽教授。身為藝術史學家，他曾就18世紀以降的美洲、歐洲及中華藝術發表研究，著有Water and Art（2010）、China-Art-Modernity（2019）等專書。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

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