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LOCAL MODE：香港品牌 住在上海 流浪在東京 REMAKE波衫 拼砌時尚足球故事

【明報專訊】香港時尚品牌打入外國市場，乃是展示品牌發展的重要指標。selfFab.在短短數年間從香港成立，再到上海、日本發展並開設實體店，今年2月又在Fashion Farm Foundation的支持下於巴黎時裝周舉行系列發布，拓展歐洲市場。selfFab.讓人引起關注，除了其遼闊的發展版圖，更因其秋冬系列RE-MAESTRO的設計效果出眾，《明報》life&style訪問品牌創辦人兼創意總監Menu Tsai，了解她的設計理念和品牌在多地發展的經驗。

一看見selfFab.的名字便覺得意有所指，Menu便從品牌的名字說起：「selfFab.是self fabulous的簡稱，這個名字強調了自我表達和個人風格的力量。我們相信每個人都有獨特的美學和表達方式，這也是品牌的核心理念。」她續指：「selfFab.的宗旨是透過時尚賦予每個人自由變化和表達自我的機會，特別是時下仍有很多人不敢通過穿著表達自我，we believe self expression is a common sense。我們的設計融合了東方美學、運動文化及REMAKE概念，並通過創新的『可持續變化系統』來打破傳統時裝設計的界限。」Menu所說的「可持續變化系統」，就是使每件服裝都能隨着時間和個人需求，而重新組合與演變。

巴黎時裝周AW24取得佳績

「我認為衣服本身是words，穿搭是你的statement。服裝有它自己的語法，受每個人的個性和文化背景影響。我們的設計希望引入新的概念與故事，讓每件衣服都具備改變與組合的可能，衣服在每個人手上都可以發展自己的組合方式，而不是一件已經設計好的衣服。例如品牌的REMAKE球衣，有不少朋友希望以他們喜歡的足球故事來設計其球衣組合，我覺得可以給人有選擇的服裝，也是一種展現自我喜好，或是美學的方式。」

Menu提及的REMAKE球衣，出自2024秋冬系列RE-MAESTRO，亂中有序的拼貼效果，能與任何一線可持續時尚品牌比擬，令人想了解其設計概念和製作過程。「這個系列的設計概念，來自於我們想找一種世界共通的語言表達品牌的精神，我們覺得足球文化是在世界任何國家都能秒懂的，再加上2024年是運動年，有歐國盃加上奧運會，這也是為了在巴黎時裝周AW24能更好的呈現selfFab.的核心精神而構想。我們很幸運地得到很多好評，不管是第一次在巴黎展出，或是在東京很好的銷售數字，以及香港行內人的肯定。」Menu繼續解釋：「一開始的概念靈感，是我們在東京逛古著店時討論會否穿二手球衣的問題而來。因為我個人不太喜歡穿二手的衣服，但是通過REMAKE處理後就是一件新的衣服，所以某程度上我覺得也是一種可持續時尚的精神，把一些已經被人捨棄不穿的球衣重新製作，加上我們對於足球文化的熱愛，這樣可以通過每件REMAKE的球衣說出一個關於足球的故事，也可以讓更多人了解足球文化，我覺得是一件非常捧的事！至少我自己就從只喜歡某幾支球隊和球星，通過不停了解每件收回來的球衣，豐富了我很多關於足球的文化與經典球衣故事。」

跨季可穿服裝 注重可持續發展

其背後製作過程費時，且涉及非常多的工藝。「每件球衣都不一樣，同時希望表達不同的足球故事，可能是球會、球員，或屬於經典球衣的故事，而不是粗製濫造，收集一堆球衣隨便REMAKE。所以我們在前期花了非常多時間構想故事內容，再根據每件衣服的故事去收集球衣，這個要非常感謝我的拍檔，因為他是足球狂熱分子，貢獻了很多故事靈感給我來做設計。然後我們把收回來的球衣一件件拍攝，再由我做出設計圖，把球衣的圖案排版好，再交給師傅一件件解拆球衣，根據設計圖重新縫製，所以真的每一件都花了非常多心血與腦力。」

除了REMAKE球衣，品牌還怎樣致力於可持續發展？Menu稱：「我們除了有REMAKE的概念，品牌最核心的設計概念也是致力於可持續發展，在一開始創辦品牌不久，已經創造出屬於selfFab.的重構系統，希望每件衣服都可以單獨分拆，然後再跟不同季度的衣服重組，這樣可以延長每件衣服的可穿性。在選擇面料的時候，大部分都會選擇一些可以易於recycle或者已經是recycled的面料，例如我們的皮革系列，都是以蘋果皮渣製作的生物基面料。」

Menu個人ig的自我介紹為「根在香港住上海流浪在東京」，她會將selfFab.歸類為香港品牌嗎？這3個城市對她的創作和品牌發展各有什麼影響？Menu斬釘截鐵答道：「selfFab.當然是一個香港品牌，因為我是土生土長的香港人，我為自己是香港人而感到自豪。這個地方在文化和精神層面給了我很多影響。當然，如果只看一個地方的負面，很多國家包括我非常喜歡的日本，也有它們的缺點。這種比較是沒有意義的，我更注重自己所擁有的，而不是缺少的東西。」她強調：「文化的根基非常重要，首先要知道你從哪裏來（where are you from），然後再考慮你將要去哪裏（where will you go）。看世界的高度取決於對自己世界的了解。只有當你真正懂自己，欣賞自己的文化，並且熱愛和相信自己，你才能擁有廣闊的視野去擁抱這個世界。香港是我的根源，我所有的成長經驗和創意孕育都源於此。」

上海是工作基地 日本是夢想之地

那上海和日本對她的影響又如何？「前往上海是我在20幾歲時為尋找更大市場所做的嘗試。我沒想到這一去就是10多年，上海確實是一個適合創業的地方，尤其是在我已經累積了一些廣告業經驗和資源之後，它幫助我更快地開設了自己的品牌。可以說，上海是我主要工作的基地。至於日本，它更像是個夢想之地。雖然在創建品牌之初，並沒有計劃在日本市場發展，但不知不覺間我就來到了東京，或許冥冥之中自有安排，或者是我們太愛這個地方。但現在還有很多未知的因素，所以我只能說我在『流浪東京』。只要品牌在日本有活動或需求，我都會前往。現在的狀態有點像旅居，東京給了我一個非常喜歡的生活環境和節奏，同時也讓我在工作上認識許多新朋友、新事物，這都為我的創作帶來了新的靈感。所以東京對我來說，就是屬於理想的未來。」

selfFab.的秋冬系列先後於東京由花式足球團隊Air Technician演繹、在巴黎時裝周於Hotel de Guise展示，早前則在香港Centrestage的Fashion Hong Kong Runway Show走騷，如此豐富的發布行程是怎樣促成的？Menu笑稱：「我想是幸運的機緣巧合吧，除此之外，就是一直以來的努力開始得到認同，也是吸引力法則。」●

品牌名稱：selfFab.

成立日期：2018香港，2019上海

品牌概念：selfFab.是一個以善變的時尚美學為風格的品牌，因為原則上來說，人都善變，只要基於原則之上，我們應該都享受善變。品牌的重構時尚系統體現了這一哲學，每件服裝都是一個模組化部件，可以解構並輕鬆與各種風格組合，打破傳統設計界限。這種創新方式賦予服裝超越季節的能力。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □市集 ■備註：東京、上海

生產地：□香港 ■內地 ■ 其他：日本

查詢：selfFab. https://www.selffab.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕足球 球衣 可持續發展 巴黎時裝周 Fashion Farm Foundation selfFab. local mode

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