BEAUTY：美妝系列 展現個性 結合法式優雅與現代美學

彩妝系列 突顯個人獨特美

Celine進軍美容領域，不僅代表品牌在業務上的擴展，同時亦是向巴黎女性致敬。品牌從她們的自然美與優雅氣質汲取靈感，提倡一種自然清新的妝容，讓每個女性的個性與自然美得以充分展現。對品牌而言，美並非單純追求完美的外表，而是旨在突顯每個人獨特的特徵，在日常生活中展現自我真實的一面與自信。而Celine Beauté的誕生，正預示了品牌對於女性美的新解讀，將法式優雅與現代美學結合，呈現出一種獨特的時尚風格。

整個化妝品系列均由品牌前任創意總監Hedi Slimane設計，他從過去5年為Maison Celine創造的設計風格中取材，捕捉品牌代表的女性魅力與吸引力，同時呼應品牌的成衣和配飾系列。明年初，系列將進一步擴展推出Le Rouge Celine唇膏系列，當中包括15款緞面色號。雖然Hedi Slimane已離任Celine，但品牌隨後依然會推出由他為Celine Beauté設計的新品，當中包括潤唇膏、睫毛膏、眼線筆、眼影筆、腮紅和指甲油等美妝單品，延續他為系列創立的形象。●

香水噴霧配首飾鏈

深受時裝迷喜愛的Chanel，每每推出的限量時尚單品都讓人瘋狂！近日品牌帶來限量的香水配飾噴霧N°5 Purse Spray（圖A，$1815），配搭綴有Chanel女士幸運數字「5」裝飾的首飾鏈，可當作首飾佩戴；另外，經典的N°5 Eau de Parfum（圖B，$1910/100ml）亦以聖誕限量版亮相，披上由人手點綴的雪白絲緞於瓶肩，為香水瓶輪廓注入冬日氣息。●

唇膏披上閃石裝飾

為迎接聖誕來臨，一眾美妝品牌都為王牌產品換上奢華閃爍的包裝，與浮華燈飾相映。向來走型格路線的Givenchy Beauty，今年為經典的高訂禁忌絲滑啞亮唇膏（圖C，$380/3.4g）披上閃石裝飾，看起來既閃亮又充滿節日氣氛。這款節日限定版唇膏提供2款色調選擇，當中的N° 306 Carmin Escarpin，採用品牌標誌火紅色，高調迷人，正好適合塑造派對季節的紅唇妝，配襯身上的不敗戰衣。配方蘊含豐富透明質酸球和千日菊提取物，據稱有助令雙唇變得光滑，保持柔潤，且長達12小時持久不脫色。●

4色眼影盤 塑造復古妝

Prada推出的彩妝產品，以時尚獨特色調為賣點，緊扣品牌的時裝基調，例如Prada Dimensions 4色眼影盤，由3款日常色調和一款玩味色調組成，展現出品牌的ugly chic美學。今年推出的節日限量版（圖D，$870），糅合3款Metal Foil色調，包括香檳粉色、炫亮銀色、閃爍暖金色，再配搭啞緻磚紅色Hyper Matte的色彩，方便塑造閃爍復古的眼妝。眼影採用的Micro-Pixel顏料，令眼影達到高清顯色效果，其乳霜粉末雙重混合質地，既易於暈染，又可層疊而不掉色；配以成分中的印加果油，令塗搽時更順滑易推，持妝可長達12小時。●

查詢：Celine 2805 8666（ifc店）

Chanel Beauté 2753 9655（K11 MUSEA 店）

Givenchy Beauty 2111 8930（K11 MUSEA 店）

Prada Beauty美妝專櫃 2831 8565（祟光銅鑼灣店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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