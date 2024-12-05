明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Beauty

Life & Style

BEAUTY：美妝系列 展現個性 結合法式優雅與現代美學

【明報專訊】全球經濟放緩，奢侈時尚品牌紛紛進軍美容市場，爭相在競爭激烈的市場中尋找定位，兼擴大產品範圍。這種趨勢不僅加強與消費者之間的聯繫，同時亦在不斷變化的市場環境中，靈活調整策略以保持競爭力。

彩妝系列 突顯個人獨特美

Celine進軍美容領域，不僅代表品牌在業務上的擴展，同時亦是向巴黎女性致敬。品牌從她們的自然美與優雅氣質汲取靈感，提倡一種自然清新的妝容，讓每個女性的個性與自然美得以充分展現。對品牌而言，美並非單純追求完美的外表，而是旨在突顯每個人獨特的特徵，在日常生活中展現自我真實的一面與自信。而Celine Beauté的誕生，正預示了品牌對於女性美的新解讀，將法式優雅與現代美學結合，呈現出一種獨特的時尚風格。

整個化妝品系列均由品牌前任創意總監Hedi Slimane設計，他從過去5年為Maison Celine創造的設計風格中取材，捕捉品牌代表的女性魅力與吸引力，同時呼應品牌的成衣和配飾系列。明年初，系列將進一步擴展推出Le Rouge Celine唇膏系列，當中包括15款緞面色號。雖然Hedi Slimane已離任Celine，但品牌隨後依然會推出由他為Celine Beauté設計的新品，當中包括潤唇膏、睫毛膏、眼線筆、眼影筆、腮紅和指甲油等美妝單品，延續他為系列創立的形象。●

香水噴霧配首飾鏈

深受時裝迷喜愛的Chanel，每每推出的限量時尚單品都讓人瘋狂！近日品牌帶來限量的香水配飾噴霧N°5 Purse Spray（圖A，$1815），配搭綴有Chanel女士幸運數字「5」裝飾的首飾鏈，可當作首飾佩戴；另外，經典的N°5 Eau de Parfum（圖B，$1910/100ml）亦以聖誕限量版亮相，披上由人手點綴的雪白絲緞於瓶肩，為香水瓶輪廓注入冬日氣息。●

唇膏披上閃石裝飾

為迎接聖誕來臨，一眾美妝品牌都為王牌產品換上奢華閃爍的包裝，與浮華燈飾相映。向來走型格路線的Givenchy Beauty，今年為經典的高訂禁忌絲滑啞亮唇膏（圖C，$380/3.4g）披上閃石裝飾，看起來既閃亮又充滿節日氣氛。這款節日限定版唇膏提供2款色調選擇，當中的N° 306 Carmin Escarpin，採用品牌標誌火紅色，高調迷人，正好適合塑造派對季節的紅唇妝，配襯身上的不敗戰衣。配方蘊含豐富透明質酸球和千日菊提取物，據稱有助令雙唇變得光滑，保持柔潤，且長達12小時持久不脫色。●

4色眼影盤 塑造復古妝

Prada推出的彩妝產品，以時尚獨特色調為賣點，緊扣品牌的時裝基調，例如Prada Dimensions 4色眼影盤，由3款日常色調和一款玩味色調組成，展現出品牌的ugly chic美學。今年推出的節日限量版（圖D，$870），糅合3款Metal Foil色調，包括香檳粉色、炫亮銀色、閃爍暖金色，再配搭啞緻磚紅色Hyper Matte的色彩，方便塑造閃爍復古的眼妝。眼影採用的Micro-Pixel顏料，令眼影達到高清顯色效果，其乳霜粉末雙重混合質地，既易於暈染，又可層疊而不掉色；配以成分中的印加果油，令塗搽時更順滑易推，持妝可長達12小時。●

查詢：Celine 2805 8666（ifc店）

Chanel Beauté 2753 9655（K11 MUSEA 店）

Givenchy Beauty 2111 8930（K11 MUSEA 店）

Prada Beauty美妝專櫃 2831 8565（祟光銅鑼灣店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞