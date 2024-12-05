SHOWCASE：設計出人意表 T恤內衣拼貼裙裝

【明報專訊】2015年入主Balenciaga成創意總監的Demna，早於2006年已踏入時裝設計生涯，10多個寒暑後的今天，他卻反思了多個問題：究竟奢侈品是什麼？什麼是時裝？時裝為何如此重要？自己的工作為誰而做？時裝有足夠意義嗎？……這樣的一場內心思辨，成為今個冬季系列的靈感來源，探討奢侈品代表的「稀缺」。Demna所指的並非珍稀物料，而是注入如靈魂般重要的創造力。他將大量有如二手衫的組件拼貼重組，例如由4件做舊T恤拼貼成貼身長裙，T恤手袖或衣襬成為特色荷葉邊裝飾；飾有蕾絲的內衣、睡衣拼貼成的裙裝，散發糜爛性感；另有需自行以封箱膠紙綑腰營造收腰效果的裙裝，設計與穿法都出人意表，盡顯創意。●