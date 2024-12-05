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SHOWCASE：設計出人意表 T恤內衣拼貼裙裝

【明報專訊】2015年入主Balenciaga成創意總監的Demna，早於2006年已踏入時裝設計生涯，10多個寒暑後的今天，他卻反思了多個問題：究竟奢侈品是什麼？什麼是時裝？時裝為何如此重要？自己的工作為誰而做？時裝有足夠意義嗎？……這樣的一場內心思辨，成為今個冬季系列的靈感來源，探討奢侈品代表的「稀缺」。Demna所指的並非珍稀物料，而是注入如靈魂般重要的創造力。他將大量有如二手衫的組件拼貼重組，例如由4件做舊T恤拼貼成貼身長裙，T恤手袖或衣襬成為特色荷葉邊裝飾；飾有蕾絲的內衣、睡衣拼貼成的裙裝，散發糜爛性感；另有需自行以封箱膠紙綑腰營造收腰效果的裙裝，設計與穿法都出人意表，盡顯創意。●

文：溫兆明

模特兒：Nam（Self Management Hong Kong）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：手袋加配飾 年輕玩味

Balenciaga的服裝設計衣不驚人誓不休，但其多個受歡迎袋款卻型格又易駕馭，例如熱賣多年的Le City和Hourglass。今年才推出的Rodeo手袋則採用經精心鞣製的光滑柔軟小牛皮製成，袋形實用大方；配以皮革鑲邊心形鏡或鎖頭等各珍藏版飾品，頓時又變得年輕玩味。最近品牌以復古雜誌廣告形式宣傳其經典單品，令人會心微笑。●

查詢：Balenciaga 2798 8892 （置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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