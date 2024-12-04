HOME：聖誕家居禮物 心思設計 燃亮生活火花

煙花是大時大節少不了的節慶活動，不少家品都會以此為主題，來捕捉煙花的燦爛一刻。英國建築師兼設計師Paul Cocksedge的新作Exploded Fruit Bowl便是其中之一。

設計以科學切入素材為本

生於倫敦的他，2004年與同學Joana Pinho成立個人工作室Paul Cocksedge Studio。畢業於倫敦Royal College of Art工業設計碩士，Cocksedge在學時期有著名英國設計師Ron Arad作導師。其設計以科學切入素材為本，例如只用上一角作為枱面支撐的Perfectly Balanced Table，呈現重力幻覺視效；Change The Record Bowl擴音器則以舊黑膠唱片作為素材，將之加熱並塑造成圓錐形；亦有用上冰鎮技術將不同金屬無縫入榫接合的Freeze系列桌椅等，一改傳統焊接方式，都是科技與素材的展現。

家品以外，空間裝置和公共家具（public furniture）是Cocksedge另一耍家作品體系，如位於太古城太古公園的Please Be Seated（2021年）和裕民坊商場的Time Loop（2021年）公共長椅，均是以他的簽名式絲帶造型為本。他亦為Dior巴黎Avenue Montaigne總壇設計、看似有如紙張四散的Bourrasque燈光裝置（2021年）。

為每顆水果獨設一環作盛托

Cocksedge近年另一個重要的設計作品是Exploded系列，貫徹他用於Bourrasque燈光裝置的素材四散的概念。如今年推出的Exploded Shelf，便以環保為本，用上塌樹樹幹作素材，將之切割成相近大少的木塊，鑲於牆上作為牆架。同樣以Exploded為題的Exploded Fruit Bowl則是空間上較為親民的選擇，一改大型果盤將所有水果集合的設計概念，打散以「碗」為本的果盤傳統形態，為每顆水果獨設一環作盛托，着重呈現每個水果的顏色與形態。水果托架設計別具動感，水果看似四散而出一如煙花，正適合作為聖誕的家居禮品之選。（485英鎊，約4760港元）●

網址：https://www.paulcocksedgestudio.com/shop

文：Dawn Hung

（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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