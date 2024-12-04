news：鐘表收藏家俱樂部

The Horology Club聯合創辦人Johnathan Chan去年曾親自到迪拜參加DWW的活動，認為DWW團隊雖非長駐在港，但欣賞他們組織的活動資訊豐富，提供不少腕表界的交流機會，跟其理念接近。「The Horology Club俱樂部由2021年成立至今，雖然只有短短3年，但從那時起，我們已開始注意到大眾對腕表的品味轉向更多樣化的作品，並渴望尋找更特別和稀有的東西，而不是擁有與他人相同品味的物品。」

Johnathan笑說，自己開始接觸腕表是受到朋友Helbert Tsang（The Horology Club另一創辦人）影響。「我第一枚收藏腕表是 Jaeger-LeCoultre Master Control Geographic，但現在已數不清自己有多少隻腕表。對我來說，最特別的腕表是我跟腕表品牌的人建立實際關係的作品。我很慶幸能通過The Horology Club，設計自己的腕表。」

他表示The Horology Club現時有超過800名成員，是香港最大鐘表收藏家俱樂部。「我們主要通過聚集、教育、創造、代表，讓更多人認識鐘表，感受我們對鐘表的熱愛。例如組織連接收藏家和品牌的活動，通過YouTube頻道讓更多人了解鐘表，也與不同品牌如Habring²、Cartier和Trilobe設計限量合作表款，甚至協助一些品牌在香港的代表事務。」The Horology Club每月均會跟品牌和拍賣行舉行腕表鑑賞和聯誼活動，有興趣的話可留意其網站及社交平台。●

網址：https://thehorologyclub.com

文：張曉冬

協力：Dubai Watch Week