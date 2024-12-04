WATCHOUT：GPHG日內瓦鐘表大獎 亞洲獨立品牌新勢力

4500萬年才有一天月相誤差

人類對於「永恆」總有無限想像。IWC今年發表Portugieser永恆萬年曆腕表，便真正以萬年為目標，在既有萬年曆結構上增加嶄新模組，由一枚每400年才旋轉一圈的齒輪校正傳統萬年曆以4年為周期產生的誤差，至少到3999年之前也能夠正確顯示閏年（天文學家仍未決定4000年為閏年還是平年），是目前最準確的萬年曆腕表。腕表上的Double Moon雙月相顯示則更加厲害，每4500萬年才會有1天誤差，獲健力氏世界紀錄認證為「最精準的月相盈虧顯示腕表」，贏得GPHG「金指針大獎」，絕對實至名歸。

最佳經典腕表和最佳陀飛輪腕表則分別由Piaget Polo 79腕表和Daniel Roth Tourbillon Souscription腕表奪得。今年是Piaget品牌150周年和Polo系列45周年，Polo 79腕表復刻初代Polo腕表設計，從表殼、表鏈、表盤以至指針、時標均以18K黃金製作，機芯則由以往石英機芯提升至1200P1超薄自動上鏈機芯。沉寂多年的Daniel Roth，在Louis Vuitton和旗下機芯廠支持下推出全新Tourbillon Souscription腕表，黃金表殼與表盤配搭手工雕刻guilloché紋理，局部鏤空的表盤，讓大家能細嘗陀飛輪的機械美感。

大馬、日本腕表獲獎

說起機械腕表，大家都會先想起瑞士品牌，但亞洲也有不少值得留意的獨立製表品牌。例如來自馬來西亞的Ming，以37.09 Bluefin腕表獲得最佳運動風格腕表獎項，此潛水表將傳統旋轉表圈換成內部旋轉的表盤設計，設計優雅。來自日本的Kudoke 3 Salmon腕表以非傳統訪式顯示時間，贏得頒發給定價為3000至10,000瑞士法郎（約26,491至88,303港元）的最佳小指針腕表獎項。表盤分為鍍銀和三文魚色兩部分，獨特的三臂式時針搭配三段式小時刻度環，三根時針接力出現顯示小時；每60分鐘圍繞表盤轉動一圈的分針尾端和12時位置分鐘環則飾以∞無限符號。

同樣來自日本的Otsuka Lotec是獨立製表師片山次郎設計的「低科技」品牌，受20世紀中葉工業美學啟發，製表師親自手工製作每枚腕表。片山次郎曾是汽車設計師，偶然在拍賣會購買了一台鐘表匠專用的車牀，因而踏進製表行業。Otsuka Lotec No.6腕表配搭逆跳時針和分針，表盤上刻上日文和漢字，據說以水表為靈感設計而成，拿下頒發給定價在3000瑞士法郎（約26,491港元）以下腕表的最佳挑戰獎。

將目光放回瑞士本土，不少獨立品牌同樣贏得獎項。曾在2018年獲得F.P. Journe青年才俊大賽肯定的Rémy Cools，其作品深受18至19世紀法國鐘表工藝和裝飾風格啟發，今次以他的第一款量產作品Tourbillon Atelier奪得製表新秀獎。腕表強調古典風格和表盤佈局，高3毫米的圓頂形藍寶石水晶鏡面讓人能仔細欣賞手工打磨製作的偏心時分盤和陀飛輪裝置。

超現實設計突破傳統

由Breitling腕表設計師Sylvain Berneron創立的個人品牌Berneron，則以Mirage Sienna 38mm腕表贏得大膽創新獎。腕表外形讓人聯想到超現實主義大師達利的畫作，表殼形狀、時標和指針均採用奇幻扭曲的線條輪廓。內部搭載由Le Cercle de Horlogers為表殼度身訂做的專屬形狀手動上鏈機芯，在設計與技術層面上均突破傳統。今年大會新增Time Only Prize純粹顯時腕表獎項，入圍腕表只有顯示時間的基本功能，最終由獨立品牌H. Moser & Cie.的Streamliner Small Seconds Blue Enamel腕表贏得，表盤去掉品牌logo的設計，貫徹其低調風格。

至於評審團特別獎則頒發給手工表殼製作大師Jean-Pierre Hagmann，他曾在Audemars Piguet、Jaeger-LeCoultre、Vacheron Constantin、Patek Philippe服務多年，目前為近年大受藏家追捧的獨立製表品牌Rexhep Rexhepi開發並製作表殼。傳統工藝老師傅也為年輕獨立品牌效力，間接反應一眾表壇新血在行業上愈來愈具影響力。●

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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