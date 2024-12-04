TRAVEL：突尼西亞《星戰》場景 邁特馬泰探訪天行者故鄉

距離首都突尼斯逾440公里的邁特馬泰，乘搭四驅車需要花上5小時。車子開離首都不久，沿路兩旁變成了一望無際沙地，大風吹起黃沙，在馬路上形成了連綿不斷的流動沙畫。

前往邁特馬泰的路上，小村落El Jem有一個不能錯過的景點。1979年列入世遺的埃爾傑姆露天競技場（Amphitheatre of El Jem）遺址，是公元3世紀時由羅馬帝國興建，仿照羅馬鬥獸場建造，是北非最大圓形露天競技場。這座長149米、闊124米、高30米的巨型建築，可容納35,000名觀眾，是世界三大羅馬競技場之一。遺址保留尚算完整，地下運送猛獸的通道、地面拱形石門、三層看台，無論從外或在內仰望，同樣巍峨壯觀。

避暑降溫 洞穴內午餐

離開El Jem，車子再次駛入茫茫風沙中。數小時後進入邁特馬泰，車子開始爬山，山路依然一片土色，整個山頭光禿禿沒有林蔭，只有錯落的雜草，真有點像去了外太空，很難想像柏柏爾人如何在這裏生活。

在山頭繞了一圈又一圈，終於看到幾個洞穴口，Hotel Sidi Idriss是星球大戰拍攝場地之一，現成為當地打卡景點。酒店由幾個洞穴組合而成，每個洞穴大小不一，面積約數十至百多平方呎不等，每個洞穴只有一個「功能」，一個是廚房、一個是餐廳、一個是廁所……設施雖然簡陋，但尚算乾淨。在37℃高溫下，我們走進沒冷氣沒風扇的洞穴內午餐，意外地不難受。洞穴有避暑降溫效果，相信這是柏柏爾人的生活智慧。

婦女編織駱駝地氈幫補家計

不少柏柏爾人仍然在邁特馬泰挖掘洞穴居住，我們到訪其中一家人，探究他們如何在荒山野嶺穴居。車子停在一個洞穴口前，是這家人的大門。大門外有一個小水井抽取地下水，是他們的主要水源。走進大門，洞穴內放置簡單編織工具、駱駝毛線和駱駝毛氈，原來是一個工作間，婦女在這裏編織駱駝地氈幫補家計。這個小小工作間有另一個穴口，穿過穴口原來別有洞天，一個接近排球場大小的天井呈現眼前，而天井四邊圍牆分佈大小高低洞穴，高層是儲物間，低層是生活空間，同樣一個洞穴一個功能，分別有工作間、廚房、睡房、飯廳，足夠兩代人一家六口再加兩隻貓居住，空間十分充足。●

杜茲漫天風沙 越野四驅車沙丘上馳騁

離開邁特馬泰，四驅車向杜茲進發。突尼西亞中部杜茲，又稱撒哈拉之門。撒哈拉沙漠是世上最大的沙漠，幾乎覆蓋整個北非，橫跨利比亞、摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞、馬里、埃及等多個國家。

身處杜茲，這裏經常颳着大風，活在漫天風沙中，是名副其實的沉浸式沙漠體驗。街上不論男女，經常裹着頭巾。我深切體會，並不是因宗教規定或時尚美觀，而是生存需要！一條又長又薄的頭巾，在當地人纏繞技術下，先把頭髮固定，控制頭髮不會在風中凌亂，再把口鼻遮蓋，避免吸入風沙，同時覆蓋頭頂，不會曬傷頭皮，實在是一舉多得。

慶幸這裏的沙幼如粉末，不刺眼睛也不刮皮膚。風和沙全天候360度入侵，即使將自己由頭到腳裏得密密實實，口腔總是嘗到鹹鹹味道，皮膚總是鋪着薄薄一層沙粉，每晚洗澡時就有磨砂感覺；不用說，手袋和鞋子當然夾着粉粉幼沙，怎樣也不能完全倒掉，就當作手信帶回家。

騎駱駝欣賞夕陽徐徐落下

要深入撒哈拉沙漠，基本上離不開兩個途徑，越野四驅車和駱駝，一飛快風馳，一慢遊散步，是兩種不同心情。如果喜歡刺激，可以騎上越野四驅車，在高高低低的沙丘上馳騁；如果碰巧是日落時分，騎上駱駝欣賞夕陽徐徐落下，駱駝長長的影子照在沙漠上，舉起手機就能影出感動一刻。身處一望無垠的沙漠中，無論騎駱駝或開四驅，根本無法分辨方向，帶路的導遊手中也沒有指南針，卻能引領着隊伍，向沙漠中羅馬遺址Castellum Tisavar進發。

杜茲的露天市場是當地人生活市集，買瓜買菜，買衫買鞋，都在這裏解決。我們在中午來到露天市場，正方形的廣場四方圍着小商店。商店雖然開門營業，但幾乎沒有顧客，大廣場內只有幾個人坐在大樹底下，了無生氣。頂着烈日39℃高溫，皮膚燒灼，我們邊走邊拍照，手機突然發出「酷熱警告」，罷工了！要回到陰涼地方閒歇一會才回復正常。翌日黃昏，我們再次來到露天市場，情况卻截然不同。熾熱的太陽收斂了，溫度回落，露天市場亦活起來了，廣場中佈滿流動攤販，正準備開攤做生意，衣服鞋襪、清潔用品、穀物雜糧、香草香料……一應俱全。周邊咖啡店亦滿座，男士們三五成群聊天歎咖啡，原來這才是杜茲人活動時間。●

下榻沙漠度假村

位於突尼西亞南部的杜茲瑞僖敦酒店（The Residence Douz），與撒哈拉沙漠為鄰，正好體驗沙漠風情。酒店由50幢別墅組成，錯落在棕櫚樹林中，不單提供綠蔭，還是天然沙擋，是杜茲常見樹木。●

■旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照入境，毋須簽證

匯率：1第納爾（Dinar）約兌 2.5港元

1歐元約兌8.1港元

航班：12月份香港往返突尼西亞，阿聯酋航空經迪拜轉機至突尼斯，票價約9315港元起（連稅及附加費）

文：鄭寶華

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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