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副刊
Happy PaMa 教得樂 第530期

Happy Pa Ma

家庭有教．處理「攻擊」：只投訴行為、不攻擊性格

【明報專訊】正所謂「相見好，同住難」。兩個人結婚後一起居住，總有「看不慣」對方的時候。怎樣表達自己的不滿才更有效呢？試比較以下兩種表達方式：

(1)「剛才我見到你把用過的碗碟放在廚房鋅盆時，我覺得有點生氣，因為我們說好會立即清理用過的碗碟。你現在可以去洗嗎？」

(2)「為什麼你總是這樣不講信用？明明說好會立即清理用過的碗碟，但你從不兌現承諾！你一定很想家裏滿佈蟑螂吧﹗」

愈用得多「我」 信息表達愈溫和

第1種表達方式，投訴伴侶的一個特定行為（你把用過的碗碟放在廚房鋅盆），並點出這個行為如何影響你的感受（有點生氣）和背後的原因（我們說好會立即清理用過的碗碟），最後清楚點出你對伴侶的期望（現在去洗）。值得一提的是，第一種表達方式經用「我」去展示信息。愈用得多「我」，信息表達出來就愈溫和。例如，說「我希望你現在可以去洗」，就比「你現在可以去洗嗎？」來得「順耳」。

「總是」、「從不」不準確詞語 惹起伴侶反駁

相較之下，第2種表達方式一味用「你」去展示信息，而且把情况歸咎於伴侶的內在特質（不講信用），攻擊對方的性格。第2種表達方式也有不少以偏概全的情况，「總是」、「從不」這類詞語通常都不準確，容易惹起伴侶的反駁（如：「什麼『總是』﹗我昨天不就洗了碗嗎？」），而且在表達自己的不滿時使用諷刺的字眼（如：「你一定很想家裏滿佈蟑螂吧」），只會令對方更想反駁。相反，用「我」去表達自己的關注，可以更有效鼓舞對方與自己合作（如：「我擔心剩下來的食物會引來蟑螂」）。

以下是另一個性格攻擊的例子，你可以改一改它的表達方式，將問題放眼於投訴的行為嗎？

「為什麼你次次都自把自為，沒有通知我就叫人上來家裏作客？可不可以不這樣自私！家裏不是只有你一個人住！」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第530期]

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