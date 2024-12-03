童途有「理」：輕鬆練習tummy time

．寶寶趴着時，反地心吸力地抬着頭，能令頸背肌肉變得強壯外，亦能增强上半身和上肢的力量，以及頭部的控制能力

．預防頭後枕扁平（姿位性斜頭畸形）

．促進大肌肉發展，如翻身、坐、爬、行走；還有小肌肉的精細技巧，如抓握玩具、餵食等

．有助視力發展

從以上得知，tummy time不應是一項偶爾的遊戲，應讓它成為寶寶一天中不可或缺的一個常規。以下是一些讓寶寶嘗試tummy time的小貼士。

趴在父母身上：

初生的寶寶已經可以體驗tummy time。父母可以斜躺在梳化上，讓寶寶趴在自己胸前。請注意應把嬰兒的頭轉向一邊，以免妨礙寶寶呼吸。

玩具誘導（圖1）：

寶寶在2、3個月大時，已能將頭部抬起至45度，而且他們對周圍的影像和聲音很感興趣。父母可以在寶寶的視線範圍內，用發聲的玩具、黑白卡或鏡子引導，以提高寶寶抬頭甚至左右轉動的意欲。

以毛巾卷輔助：

若寶寶未有足夠的肌力維持俯臥抬頭的姿勢，父母可捲一條毛巾，墊在寶寶胸部下方，讓小手臂向前伸以支撑身體，協助寶寶維持俯臥抬頭的姿勢。

「小飛機」（圖2）：

當寶寶趴着時已能穩定地抬頭後，父母可用一手掌及前臂從下托着寶寶的腋下，而另一隻手從雙腿間穿過托着肚子，然後慢慢擺動呈「小飛機」姿勢。

「飛高高」（圖3）：

父母雙手垂直抱着寶寶的兩脇，並重複上下舉起寶寶。「飛高高」的動作還可以刺激感官，促進前庭系統的發展。

初生嬰兒每天練習1、2分鐘

對初生嬰兒來說，tummy time頗為吃力，所以每天練習1、2分鐘便可以。3個月大後，tummy time可增加到每天累積大約不少於半小時。若寶寶容易吐奶的話，建議喝奶後1小時才開始練習；而且要在寶寶心情好的時候練習，若寶寶有點抗拒的話，可以縮短練習的時間，不用勉強。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：胡凱菱（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第530期]