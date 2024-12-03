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副刊
Happy PaMa 教得樂 第530期

Happy Pa Ma

婆媽內心小劇場：爸媽都真心喜歡的桌遊

【明報專訊】回想自己小時候，有各種玩具的電視廣告，芭比娃娃、泥膠、寵物狗等，樣樣都想要，其中桌上遊戲「生命之旅」的廣告更是印象深刻：有一個前所未見的彩色轉盤，每人一架小車，等着做人生贏家。慶幸我有個年長、愛跟玩具潮流的哥哥，在我初小的時候，家中已入手一副生命之旅，小學雞第一次接觸這種有多項規則、不停抽卡的桌遊真是新奇萬分。

這副棋接近30年歷史，現在還存放在我娘家，我曾經幻想等可可讀小學，我們就可以玩桌遊了。但原來不用等太久，因為現代小朋友的玩意已變得很高層次，市面上有形形色色、適合幼小玩的桌遊。可可幼稚園亦新加設每周一節玩桌遊的課程，促進思維發展，學習勝不驕敗不餒的態度、解難能力、專注……一邊玩一邊學，好處多多；坊間甚至有專門教小朋友玩桌遊的興趣班，據聞還是考小學備戰其中一環。

可可第一次玩的桌遊是學校贈送的巨型版飛行棋，棋盤是一個拼圖，要自己組裝，色彩繽紛的很吸引可可，當時她未夠4歲，所以我們把規則簡化，每人只用一顆棋，亦不會食棋，剛學會數數的她，一邊數着骰子上的點點，一邊期待着遇上相同顏色可以跳棋，玩得十分投入！

親子對戰 孩子心無旁騖贏面大

或許可可比較文靜，她很喜歡玩桌遊，亦能坐定定玩很久，因此，我們入手了各式各樣的桌遊，有好幾款我和爸爸真心覺得好玩，沒有要讓着小朋友、陪玩的感覺！第一款：Look and find（圖一），玩法很簡單，首先每人持一張牌，其餘的牌一疊放中間，最快找到與自己卡上有相同圖案的，就能獲得那張卡，獲得最多卡的玩家勝利。愈簡單的遊戲，心無旁騖的小朋友愈大機會贏，我和爸爸都需要認真對戰。

第二款：Color Addict（圖二），玩法是每人分配一疊牌，打開3張，與桌上那張牌顏色相同便可出牌，但卡的設計會混淆玩家，例如文字Yellow，會配以紅色字體，旁邊有紫色顏料，而玩家只可以配對文字及字體的顏色，例如桌上那張牌文字是Red或紅/黃色字體，鬥快出完手上的牌為勝。這桌遊較前者難度高一點，可可喜歡與我一隊對戰爸爸，我們會一邊玩一邊大叫那種顏色，十分刺激！

誠實啤牌遊戲考記憶力

最後想推介的一個遊戲叫Go Fish，只需用普通啤牌，需要3人以上一起玩，每人先取7張牌，玩家問對手有否持有自己手上的牌，對手不可說謊，有的就要交出，中了可以再問，不中就Go Fish，即抽張新牌，目的是集齊4張相同牌，最多套的為勝，試過便知當中有些技巧，亦超考記憶力，一時分心就會錯過集齊的機會。

以上的桌遊可可都十分喜歡，剛接觸時每天都要玩多次。至於生命之旅，可可亦有玩，我沒有用娘家那副，買了個新的，新版簡易一點更適合小朋友，它一樣有最令小朋友心動的彩色轉盤，而另一樣令可可興奮的是可以結婚生子。「我要結婚！我要生BB！」太快了吧？媽媽我聽到就不太興奮，平淡地回應她「咁要收100萬費用」，快快再轉輪盤。

文：婆婆媽媽

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

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[Happy PaMa 教得樂 第530期]

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