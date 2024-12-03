感創航道：同理心的種子

「感•創•做」全方位價值傳承計劃，透過探索、體驗和反思，培養學生成為具備同理心的公民。我們希望學生透過認識自己，肯定自己的價值和獨特，繼而推己及人，尊重不同人的多元化和價值。學生除了學習知識，更重要的是培養價值、態度和社會技能。他們學會用心傾聽、理解、尊重每一個人。當學生能夠將這份理解延伸到他人身上時，他們所表現出的同理心，將會在未來的社會中發揮很大的正面影響力。

以下，我們一起看看如何在日常生活細微的地方發掘看見自己和他人，建立同理心和尊重別人的可能。

了解名字背後獨特意義

「感•創•做」其中一個課題讓學生透過訪問父母關於自己名字的意義，理解家人為自己取名的故事和想法，這是一種聯繫自己與家人的方式，每個名字背後的故事都是獨一無二。

名字，對每一個人而言，都是獨特而重要的象徵。它不僅是一串音節，更是文化、家庭和個人故事的承載體。當學生訪問家人，詢問自己名字的由來時，他們不僅知道名字背後的意義，還能夠感受到家人對這自己的情感、寄望和祝福。這不但是一個簡單的學習過程，更是促進親子之間對話與理解的機會。

當學生能夠向其他人分享自己名字的意思時，是在表達一種喜悅和自己的獨特之處。每個人都是獨一無二的，恰如每一個孩子都有不同的性格和學習方式。當我們站在別人的角度傾聽名字的故事，同時感受他人的喜悅和獨特之處，是同理心的培養過程；同理心促使我們專注地聆聽彼此的分享，表現出對別人的尊重。

數字多面睇 陰天變晴天

想從小培養孩子的同理心，家也是一個重要的培育基地。為了讓家長能夠理解「感•創•做」的理念，以至在家實踐具同理心的親子關係，我近日就在參加了計劃的其中一所小學辦了一次家長工作坊。工作坊的其中一個體驗活動是讓家長寫出心中的一個數字，附以繪圖，然後傳遞給其他家長，讓他們逐一為數字加上不同的圖畫裝飾，最後成了一幅不一樣的「新作品」（見圖）。

在這個活動中，家長學會了尊重每個數字對他人所代表的獨特處。的確，家長所寫的每一個數字背後，都藏着一段故事，一份情感，一種期待——有一名家長寫了一個「2」字，她說：因為我的女兒喜歡。

透過分享自己的故事，在場的家長不僅能夠感受到自我身分的確認，更能理解他人的背景與文化，增強彼此連結，例如：我為什麼會選這個數字？為什麼我的數字從小鴨變成了天鵝？為什麼我的數字從陰天變成了晴天？原來，只要每一個人加上神奇的一筆，就可以出現意想不到的變化。過程中，我們不需要去批評，只是以開放的心去探索。

這種對數字的探索，讓家長在體驗中感受到同理心的重要，學會站在他人的立場思考，理解他人的感受。

創造同理心家庭環境

在日常生活中，家長也可以從自身開始，創造具同理心的家庭環境。當孩子在學校遇到挫折時，家長可以不帶批判地聆聽孩子對事件的體驗和感受，讓孩子感受到被同理、同感。

在這個充滿挑戰的時代，教育不僅是傳授知識，更是培養情感和價值觀的過程。我們希望他們可以擁有空間和機會，在具同理心的成長環境中得到滋養，發展正面的價值觀和與人建立健康的情感連結，創造善良美好的將來。

文：張小玲（「感•創•做」全方位價值承傳計劃學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第530期]