親子筆陣．華德物語：金婚紀念

學會獨立 精打細算

爺爺和嫲嫲都是戰後嬰兒潮（baby boomer）期間出生，德國那時絕對不富裕，他們的成長環境跟現在Z世代的兒童差天共地。在資源匱乏的成長環境，他們很早就學會獨立，而且必須精打細算，東西壞了必須修理，再次壞了也能再修；在常人眼中再沒用處的閒置物品，德國人會放在跳蚤市場售賣；賣不完也拿回家中地庫，繼續等待有緣人。爺爺和嫲嫲曾是校長和教師，退休後仍參與城市議會的選舉和工作，爺爺如今74歲，仍會騎單車出行、頭腦清晰，難以置信德國退休人士的生活可以如此精彩。嫲嫲則顯得文靜，除了去運動俱樂部，她比較愛在家閱讀和料理花草，並沒有像爺爺般學習使用智能手機，嫲嫲只喜歡看電視，特別是每天的新聞報道。另外，她也特別喜歡督促華德的功課進度，有時候華德會嫉妒妹妹能在家中由媽媽輔導，在他的認知裏，媽媽是「甩手掌櫃」，妹妹不用學習似的。

學習不能強迫 需找到動力

趁着11月中，爺爺嫲嫲去旅行，由我輔導兩兄妹的功課，我也趁機調校一下華德的心態——學習和做功課是學童的基本任務，也是每天首要完成的事項。不知道何時開始，就讀小四的華德愈來愈不能集中精神寫作業，大多時候，他表現出厭惡、逃避的情緒，往往八成的下午時間都用於處理情緒。坦白說，我的確想做甩手掌櫃，而且我深信學習是不能強迫的，孩子需要自己找到學習的動力（motivation）。在家裏，我要提醒自己是媽媽的角色，並非教師；我告訴孩子們，媽媽不會批改你們的功課，你只要寫了就可以了。但如果你需要我在旁站着看你寫作業，那麼你需要從零用錢中支付我的時薪，作為聘用專業家教的費用！守財奴華德一聽到我在打他零用錢的主意，立刻回過神來，表示拒絕付款，自己寫作業。有了切入點，我在必要時才會提醒一下他注意時間，比如詢問一下華德他發呆10分鐘的期間在想什麼，或者稱讚一下幾分鐘內就完成了幾項，證明其能力。另一邊廂，對妹妹來說，當我講述某些宗教主導地區的少女年紀輕輕被嫁出去，從此沒法上學，只能成為家庭勞動力的實况，而她在男女相當平等的社會裏竟然不想讀書寫字，那不如把機會換給那些少女的時候，妹妹也會頓悟，不再耍小性子。

每個孩子都不一樣，每次觀察他們都能有新的體會，願天下父母都能找到不傷和氣的功課輔導方法，共勉之！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第530期]