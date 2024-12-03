明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第530期

Happy Pa Ma

親子筆陣．華德物語：金婚紀念

【明報專訊】11月初，是華德爺爺和嫲嫲的金婚紀念活動。他們跟鄰里在某周六於區內教堂聚首一堂，一起享用糕點；翌日，爺爺邀請其妹妹的一家大小遠道而來，在波恩某河畔酒店享用自助餐，幾代同堂，場面挺像我們過時過節跟親戚食飯，喜氣洋洋。這50年裏，他們走過風風雨雨，依然有彼此相伴，何其難得。被邀請參與金婚紀念活動，華德媽感到與有榮焉！

學會獨立 精打細算

爺爺和嫲嫲都是戰後嬰兒潮（baby boomer）期間出生，德國那時絕對不富裕，他們的成長環境跟現在Z世代的兒童差天共地。在資源匱乏的成長環境，他們很早就學會獨立，而且必須精打細算，東西壞了必須修理，再次壞了也能再修；在常人眼中再沒用處的閒置物品，德國人會放在跳蚤市場售賣；賣不完也拿回家中地庫，繼續等待有緣人。爺爺和嫲嫲曾是校長和教師，退休後仍參與城市議會的選舉和工作，爺爺如今74歲，仍會騎單車出行、頭腦清晰，難以置信德國退休人士的生活可以如此精彩。嫲嫲則顯得文靜，除了去運動俱樂部，她比較愛在家閱讀和料理花草，並沒有像爺爺般學習使用智能手機，嫲嫲只喜歡看電視，特別是每天的新聞報道。另外，她也特別喜歡督促華德的功課進度，有時候華德會嫉妒妹妹能在家中由媽媽輔導，在他的認知裏，媽媽是「甩手掌櫃」，妹妹不用學習似的。

學習不能強迫 需找到動力

趁着11月中，爺爺嫲嫲去旅行，由我輔導兩兄妹的功課，我也趁機調校一下華德的心態——學習和做功課是學童的基本任務，也是每天首要完成的事項。不知道何時開始，就讀小四的華德愈來愈不能集中精神寫作業，大多時候，他表現出厭惡、逃避的情緒，往往八成的下午時間都用於處理情緒。坦白說，我的確想做甩手掌櫃，而且我深信學習是不能強迫的，孩子需要自己找到學習的動力（motivation）。在家裏，我要提醒自己是媽媽的角色，並非教師；我告訴孩子們，媽媽不會批改你們的功課，你只要寫了就可以了。但如果你需要我在旁站着看你寫作業，那麼你需要從零用錢中支付我的時薪，作為聘用專業家教的費用！守財奴華德一聽到我在打他零用錢的主意，立刻回過神來，表示拒絕付款，自己寫作業。有了切入點，我在必要時才會提醒一下他注意時間，比如詢問一下華德他發呆10分鐘的期間在想什麼，或者稱讚一下幾分鐘內就完成了幾項，證明其能力。另一邊廂，對妹妹來說，當我講述某些宗教主導地區的少女年紀輕輕被嫁出去，從此沒法上學，只能成為家庭勞動力的實况，而她在男女相當平等的社會裏竟然不想讀書寫字，那不如把機會換給那些少女的時候，妹妹也會頓悟，不再耍小性子。

每個孩子都不一樣，每次觀察他們都能有新的體會，願天下父母都能找到不傷和氣的功課輔導方法，共勉之！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第530期]

相關字詞﹕親子筆陣 華德媽 華德物語

上 / 下一篇新聞