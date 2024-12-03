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Happy PaMa 教得樂 第530期

Happy Pa Ma

愉快學習：主恩小學多元活動滿fun 武藝操強身 實驗考察深化學習

【明報專訊】要提升孩子的學習動機，學得開心是一個重要的元素。為了讓學生能夠摒棄死記硬背的學習方式，並愉快地投入學習之旅，聖公會主恩小學（下稱主恩）特別在考試周後首星期舉行「主恩樂趣周」。在這個星期裏，學生分年級參與由教師為他們悉心設計的多元化活動，包括科學實驗、棍網球體驗、武藝操，甚至外出考察參觀等。這一周，不單寓學於樂，更可把當中一些課題延伸至日後常規課堂之中，為未來的學習打好基礎。

文︰顏燕雯

位處葵青區的主恩，1961年創校，2002年與下午校分拆，轉為全日制小學。它雖然沿用早期建成的「火柴盒」校舍，硬件配套或許不及千禧學校，但勝在軟件包括師資、教學法、關顧工作等都很優秀，因此贏得不少家長的支持，這方面，可從學校的收生數字佐證。在剛過去的小一自行分配學位階段，主恩是滿額（50人）收生，在整體適齡學童人口下跌的大環境下，這算是一個很好的成績。

棍網球體驗 導電實驗

能夠成為該區有口碑的小學，學校教學團隊固然下過不少工夫。就像剛過去的「主恩樂趣周」，小朋友每天都懷着興奮的心情上學，因為他們可以在這一星期接觸一些課堂以外的新體驗。運動方面，有近期大熱的新興運動棍網球，以及把躲避盤改為班際競技賽；STEAM方面，學生就因應不同的課題做小實驗，例如五年級正學習「電」的課題，他們便以導電板測試各種水溶液的導電能力。

至於戶外學習日更是「主恩樂趣周」的壓軸活動，今年以常識科為主幹，一至二年級學生到了香港迪士尼樂園參與園內提供的STEAM活動，三年級學生則前往濕地公園，四年級學生參觀水務署「水知園」，六年級學生便參加了海洋公園的生涯規劃課程。而戶外學習跟一般旅行也有頗大分別，教師會先在課堂中教授相關知識，讓學生掌握基本概念後，再在現場作深度學習。

認識中國武藝文化 推動健康生活

主恩平日上課日每節35分鐘，但在樂趣周，則改為每節1小時，校長勞子奔表示，透過一星期的多元化活動，希望讓學生同時獲得喜樂和知識，如棍網球體驗，便可讓基層學生有機會接觸較特別的運動；至於科學實驗，更加可引導學生探索及激發他們的好奇心，「雖然有些實驗，同學平日上課時也會做到，但在樂趣周，他們能有更多時間測試、討論和反思，可以學得更深入」。他又謂，學生學習武藝操，有助認識中國武藝文化，並推動健康生活，相關內容與即將拆分的人文科和科學科相似，透過這些經驗，相信有助該校稍後把常識科正式分拆時，過渡得更順利。

[Happy PaMa 教得樂 第530期]

相關字詞﹕科學實驗 棍網球 武藝操 多元教育 聖公會主恩小學

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