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Happy PaMa 教得樂 第530期

Happy Pa Ma

家家有禮：坐冬甩水泡 滑入棉花糖雲朵

【明報專訊】今個聖誕，一家人要過得像糖果一樣甜甜蜜蜜！葵芳新都會廣場的「糖果夢樂園 Winter Candyland」可以為大家實現夢想。遊樂空間包括5米長軟心冬甩滑梯，讓大家坐上鬆軟的冬甩水泡滑落，之後在佈滿星空裝置的雲朵棉花糖跳彈牀跳高高。想打卡的，不妨走進有巨型聖誕樹、波板糖和馬卡龍的幻彩糖果隧道中，並於甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹前拍照。商場3樓則設有Beauty Station夾公仔機，於場內指定「即賺分」商戶，以電子消費即日累積滿指定金額，便可換取遊戲券及夾公仔代幣。

於12月21至29日，現場更有聖誕暖心美食手作市集，發售派對酒精飲品、聖誕擺設，還有心意手作聖誕禮物及皮藝禮品等。12月14日更有5場周末聖誕歌唱舞蹈表演，包括合唱團、爵士舞、K-pop等，讓大家一次過感受熱鬧的聖誕氣氛。

■INFO

糖果夢樂園 Winter Candyland

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：新都會廣場L4露天廣場

查詢：2429 6500

■送「糖果夢樂園」遊戲券

新都會廣場送出「糖果夢樂園 Winter Candyland」3大人氣玩樂設施遊戲券予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，得獎者可於12月16至20日下午5:00至晚上8:00期間，到L2顧客服務中心換取遊戲券，參與「軟心冬甩滑梯」、「雲朵棉花糖跳彈牀」各1節及「Beauty Station夾公仔機」機會5次，（圖2）。有興趣的讀者請於12月8日（周日）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「糖果夢樂園 Winter Candyland」的軟心冬甩滑梯長多少米？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第530期]

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