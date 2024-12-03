家家有禮：坐冬甩水泡 滑入棉花糖雲朵

【明報專訊】今個聖誕，一家人要過得像糖果一樣甜甜蜜蜜！葵芳新都會廣場的「糖果夢樂園 Winter Candyland」可以為大家實現夢想。遊樂空間包括5米長軟心冬甩滑梯，讓大家坐上鬆軟的冬甩水泡滑落，之後在佈滿星空裝置的雲朵棉花糖跳彈牀跳高高。想打卡的，不妨走進有巨型聖誕樹、波板糖和馬卡龍的幻彩糖果隧道中，並於甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹前拍照。商場3樓則設有Beauty Station夾公仔機，於場內指定「即賺分」商戶，以電子消費即日累積滿指定金額，便可換取遊戲券及夾公仔代幣。