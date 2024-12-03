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Happy PaMa 教得樂 第530期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：非常校長新篇章

【明報專訊】在2015年，本港史無前例地出現3間俗稱「短命學校」的有時限小學，包括基督教聖約教會堅樂第二小學、基督教宣道會宣基小學（坪石）及中華基督教會方潤華小學。對於當年採訪3名創校校長的片段，記者記憶猶新，原來已經是9年前的事，3間「短命學校」亦在2023/24學年結束營運了。

校長蕭婷最怕墨守成規

若撇除家長身分及個人主觀感受，純粹用記者眼光去看3間學校，無疑以基督教聖約教會堅樂第二小學（下稱堅二）最具採訪價值。原因無他，因為它夠破格、夠另類，學界少見。我覺得堅二之所以出眾，其中一個最重要因素是時任校長蕭婷的性格，她最怕墨守成規，喜歡接受挑戰，這個可從她的職涯窺見一二。

蕭婷初出茅廬時在中學當教師，做了2年便裸辭，踏上流浪之旅；休養生息1年後再度「出關」，卻轉投商界做merchandiser（採購員）；在商界打滾2年後，還是覺得教育工作較有意義，但這次卻選擇任職小學，她曾經說過︰「因為我覺得小學生相對於中學生，他們生命的可塑度較高。」一晃眼便工作10多年，由教師升至副校長，之後又再靜極思動，離開安舒區，到堅二做開荒牛，並費盡心機開展創新的LBD（Learning by Doing，從做中學）課程。

「9」年人事幾番新，蕭婷今學年起出任大埔浸信會公立學校（下稱埔小）校長一職，不再是新手校長的她，多添了一份穩重，但沒變的，是心中那團火依然熾熱，期待她在埔小的新一章，會有更大的作為。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第530期]

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