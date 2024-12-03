珠海拱北口岸尋人氣食店 走進市集 海鮮列陣一人一鍋

珠海水產豐富，有不少標榜吃海鮮的餐廳，高中低級別都有，海鮮街也有好幾條；好像與澳門十六浦只有一水之隔的灣仔，也有一條遠近馳名的海鮮街。不過近期大多數澳門人都選在拱北或附近較新的青茂口岸過關前往內地，拱北自然成為珠海覓食地的重中之重，食肆選擇多，競爭激烈下，質素自然較有保證。今次介紹的「初色市集」來自北京，2018、2020、2021及2023年入選成為大眾點評必吃榜北京年度5星餐廳，難怪自8月開業後，已成為不少澳門人和香港人的心頭好，即使平日晚上來訪，客人也絡繹不絕，絕對是當地飲食界的風頭躉之一。

由城軌珠海站旁的青茂口岸步上行人天橋，大約步行5分鐘可到達「初色市集」，若從拱北口岸前往，步程大約再多5分鐘。這家海鮮火鍋店燈火通明，裝修企理，相較珠海一般多以街坊排檔風格小店經營的海鮮店，這裏的感覺截然不同，店內更有「食品安全，離櫃不退」等標示。

食材按盤顏色收費

這裏取名為「市集」，的確是實至名歸，因為店內有10多米長的自助餐桌，桌上放滿各種火鍋食材，海鮮、河鮮、肉料和蔬菜等整齊地分門別類，以不同顏色碟盤盛載，不同顏色代表不同價格，跟迴轉壽司店的做法一樣。店內主打海鮮，深海海參、鮑魚、帶子、蟹、生蠔、阿根廷紅蝦、紅蟹腳、蟶子、瀨尿蝦、花螺、明蝦、草蝦、黑虎蝦、海螺片、蘭花蚌、珊瑚蚌、扇貝等琳瑯滿目，當中最吸引客人的自然是盛滿各類海產的海鮮缸，工作人員每當看見自助餐桌上有空位，便會立即撈海鮮缸內的魚蝦蟹補位，不少海產下鍋前依然跳脫生猛，如青蟹蟹腳「張牙舞爪」，鮑魚仍會「縮吓縮吓」，非常新鮮，記者目測職員補貨頻密，各種蝦都是蹦蹦跳跳，如此鮮活，客人食得當然放心 。

順帶一提，如果想吃一些大家聞所未聞的時令海鮮如貓眼螺（圖），那就記緊找職員幫忙。記者試吃貓眼螺後，發現它雖肉厚，但煠熟後肉質卻嫩滑不嚡。

必吃「雞有雞味」新鮮雞

店內亦有兼顧河鮮，供應脆肉鯇、黃骨魚和甲魚等。至於肉類也與其他火鍋店相若。採訪當日有新鮮現切黃牛肉，牛肉切得幼薄，輕輕一涮，肉質爽口，令人不期然又再涮至全碟清空！牛板腱、胸口油、豬蹄筋、黑毛肚等近期火鍋大熱亦有供應。丸類有牛筋丸、海膽丸等，算是齊全，還不要錯失號稱「雞有雞味」的新鮮雞，雞肉煠至熟透後，入口依然嫩滑。

10種湯底 入座享八六折

這裏奉行一人一鍋，鍋底暫有10種選擇，包括麻辣鍋、酸湯鍋、壽喜鍋、豬肚雞湯鍋、菌菇鍋、番茄鍋、花膠雞鍋，以及店內主打的芫荽皮蛋鍋、毋米鍋和清湯海味鍋，選擇多多。記者試吃麻辣鍋，初吃時，辣度還剛好，豈料愈吃愈辣；而朋友選的芫荽皮蛋鍋底，芫荽味十足，個人認為配海鮮更能吊出鮮味，是最佳配搭。

各類啤酒汽水等飲品均額外收費，不過每支可樂只賣2元（人民幣，下同），還是划算。現時客人一入座，已可獲八六折優惠，想得到更多優惠的話，不妨入座前，先在微信群組成為會員，可享有七五折優惠。

初色市集海鮮火鍋

地址：珠海市香洲區拱北昌盛路72號 拱北龍珠達酒店2樓

查詢：+86-756-6189996

營業時間：上午11:00至凌晨12:30

價錢：八六折價 - 鐵盤18.9元、藍盤12.9元、黃盤8.6元、綠盤4.3元；鍋底12元，調料5元/位

交通：港珠澳大橋珠海口岸乘的士約20元；或拱北口岸出關，沿指示往城軌珠海站，再登往來魅力壁畫村的行人天橋即達

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.08港元

文：綽希

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

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