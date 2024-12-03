Quicknote：聖誕「樹幹」好睇又好食

【明報專訊】香港麗晶酒店餐飲質素一直備受網民好評，聖誕將至，旗下多間餐廳推出主題應節美食，讓大家大飽口福。大堂酒廊將推出節日下午茶；大受歡迎的自助餐餐廳港畔餐廳，將於特定日子準備好聖誕應節美食，例如無花果鵝肝凍批、龍蝦鉗配普羅旺斯燉菜及白毛豬火腿伴哈密瓜，而於平安夜及聖誕夜吃自助晚餐的客人，更可享用10克魚子醬及冷盤阿拉斯加帝王蟹！另外，12月25至26日，人氣扒房The Steak House將推出節日早午餐及5道菜節日晚宴；而Qura Bar亦設有節日晚宴套餐。米芝蓮2星中菜廳麗晶軒同樣於12月推出精美節日套餐，大家可細味蟹皇白玉蒸北海道帶子、上湯焗開邊龍蝦等佳餚；Nobu Hong Kong則推出節日早午餐及特色omakase料理晚宴。