韓食套餐「一板」上桌 配菜大堆頭

蟹膏拌飯 啖啖鮮味

食物方面，他說餐廳的韓國廚師已有三四十年在韓國餐廳工作的經驗，他特別推薦用韓國直送過來醃製的醬油蟹（$400/2隻），記者試吃後迅即愛上。鄭盛璡說醃好的醬油蟹不會存放多於2天，因此醬油味道不會太濃或過鹹，而且蟹肉亦沒有霉，依然保持鮮、甜、滑的口感，挑出蟹膏拌米飯同吃，更能嚼出它的鮮味。推介較抵食的方法：點套餐時，額外加付$200及「犧牲」一道價值$150的菜式如烤鯖魚等，便可換來兩隻醬油蟹。

至於其他食物如燉牛肋骨、韓式豬脊骨湯，味道適中，肉味突出，加上熬煮得宜，骨肉分離又不黐牙，鄭盛璡說因為餐廳的肉類菜式大多要長時間醃製及熬煮多個小時，因此認為沒特別需要使用韓牛或韓豬，他說：「如要用韓國牛肉或豬肉，又要有這個分量，就不會是這個價錢了。」順帶一提，餐廳並無加一服務費，更覺抵食。●

SONAMU

地址：尖沙嘴柯士甸道152號 好兆年行2期LG樓

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文：周群雄