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7呎大士王威風凜凜 重現幾近失傳摺甲技藝

【明報專訊】電影《破•地獄》給大家上了一課生命教育，也藉此認識到本地殯儀習俗——其中一項便是給先人火化的紮作紙品。若你看過電影，相信會對靈堂上那架電動黃色紙紮Maserati 跑車印象深刻。紮作這門民間傳統手工藝博大精深，以竹篾、紗紙、色紙、絹布、花紙等材料製成的紙紮品，更於2014年被列入香港非遺代表作名錄項目。近年不同機構或紮作師傅為了向公眾推廣這門工藝，積極舉辦紮作展覽及工作坊。明天（12月4日）開始有「外剛內柔的守護神」紮作技藝展覽，展覽主角不是花燈、獅頭，而是農曆七月盂蘭勝會及醮會中的「常客」，有「鬼王」稱號的大士王。

「天寶樓扎作」在西營盤扎根40年，由本地著名紮作師傅夏中建創辦。他曾隨有花燈大王之稱的「生和隆美術扎作」創辦人梁有錦學藝，精通節慶、喪事等不同範疇紮作，擅長製作獅頭、龍頭、宮燈、花炮、大士王及先人祭品；他是製作全球最大宮燈（吊掛花燈）的健力士世界紀錄保持者，其作品曾於多個藝文場所、廟宇等展出；他亦不時應邀到學校及機構教紮作工藝，積極推廣紮作技藝。今次他獲得康文署非物質文化遺產辦事處資助，主辦及策展名為「外剛內柔的守護神」紮作技藝展覽暨導賞。而展品主角為7呎高的大士王，以及大士壇內常見的紙紮品等，讓參觀者深入了解大士王的歷史及其意思。

相傳大士王為觀音化身

大士王，又名大士爺、面燃大士等，佛教形容為觀音化身，後來道教也供奉大士王；及後民間舉辦的醮會與盂蘭勝會亦會供奉紙紮大士王像，認為大士王能監管四方遊魂野鬼，法會及醮會過後會將其火化。夏中建指盂蘭勝會、醮會、佛堂及宗教法事等均會設置大士壇或大士台，以拜祭大士王。

今次籌辦大士王展覽的其中一個原因與夏中建的宗教有關。「我是一名道士，是一個道教人，入道40多年，比做紙紮還要早。」他指在香港非物質文化遺產資料庫中提及道教的思想、音樂等範疇，但甚少提及道教裏的大士王，希望藉此展覽讓公眾認識大士王、道教傳統文化及紮作技藝，亦希望透過展覽導人向善。「希望大家以善為本，不要做作奸犯科的事，善心一點，大士王會看着大家整個人生的。」

設計選色展將領之風

夏中建表示，紙紮大士王外形常見廣府、潮州及鶴佬（海陸豐人）3種式樣，其衣著、姿勢及觀音像擺放位置亦略有不同。「例如姿勢，廣府的大士王均是坐着及花臉的；潮州式的大士王是雙腳站立，還有藍臉；而鶴佬的（大士王）是單腳企。」他指大家在盂蘭勝會最常看見的大士王是潮式模樣，不過在許多宗教法會上，卻以廣府大士王面貌示人居多。

是次展覽亮點為一尊7呎高的廣府大士王像，特徵是呈花臉，臉上整體色彩豐富。其造型源自武將形態，四肢動作皆有不同，呈舉手提腳的坐姿，一手拿着名冊，另一手拿着寫上「分衣施食」令牌等。他說「（大士王）設計及選色要有將領之風」，身穿鮮艷繽紛的鎧甲，背後插上帥旗，威風凜凜。除此以外，其胸前放置觀音像，「傳統製作會仔細一些，用泥土塑造頭部和面形，比較硬淨墜手，衣服以布為主。現在很少人做了」。

上下身合併 對齊接口難度高

展覽中還有講解傳統廣府大士王的基本製作方法。一般先用竹篾及紗紙紮出骨架，再鋪紗紙及各式紙品，然後寫字及裝飾。「這個7呎高的大士王用了過千條竹篾，（用紗紙）打了過千個結。」由於展覽場地空間有限，他會先紮鞋，紮頭，再紮上身和下身，最後上紙樸（包括紗紙及紙品）及組裝，還要寫字、繪畫花紋。「紮身體是最困難的，例如要確保上下身合併對齊連接口。四肢的動作皆不同，要擺得好看和平衡，那才顯得有威勢。」至於身體比例，傳統做法以「元」作單位，頭和身高的比例為1 : 4，例如7呎高配置「二元」頭。

製作鎧甲繁複 摺甲剪甲富立體感

至於製作大士王的另一個困難及費時的工序便是製作鎧甲，這涉及摺紙工藝、剪紙藝術、拼貼等技巧。傳統鎧甲甲片，可以「摺甲」或「剪甲」製作，夏中建說：「這也是現在很少人懂得做的（部分），因為繁複費時，幾近失傳。」「摺甲」是以摺紙方式摺出一大幅鎧甲的甲片模樣。

在展覽中展出的大士王，其身上的金色甲片是將一張金紗紙不斷重合摺疊，摺成多條約1吋闊的矩形，再逐個矩形摺成菱角狀。拉開後便會呈現立體效果。再於鎧甲邊點綴縐紙裝飾，令鎧甲更添氣派及威武。至於「剪甲」，則以剪刀剪出甲片模樣，有麒麟甲等樣式。「摺或剪甲，基本都要花上1天時間，很費時。」夏中建指現時行內懂得「摺甲」及「剪甲」的紙紮師傅寥寥可數，大家寧願省時而改用印刷鎧甲，不過他認為鎧甲的甲面由立體變平面，美感大打折扣。由於傳統製作方法較費時，做工較貴，如用上不同花紙、縐紙等紙品，製作價錢更高，他指展覽中的7呎高大士王，單是成本價便要2萬元以上。為了讓大家更能看出傳統及現代印刷大士王的分別，他亦以大量印刷品製成小型大士王，讓參觀者自行比較。

他回憶上世紀80年代本地紙紮業昌盛時期，由於要趕工，同時又為免大士王在運送途中有破損，一般紙紮師傅會到廟宇或場地直接紮作，他亦試過為了紮作大士王而在廟內借宿一星期，回想起來都感到辛苦。不過，現今師傅大多於紙紮店或租賃倉庫分開紮作大士王身體的不同部分，再運送至場地組裝及調整。

免費導賞 觀音殿限定開放

展覽中亦展出又名大士台的大士壇，是拜祭大士王的地方。在大士台中，一般有大士王，還有判官、鬼卒、黑白無常、幡亭、幡燈、寶珠或寶蓋，各有意思。相傳判官留有長鬚，身穿長袍頭戴官帽，一手持毛筆，另一手持名冊，記載各人一生做過的好壞事。鬼卒是幽冥界的捕快；而黑白無常則一個穿黑衣，一個穿白衣。幡燈懸掛在幡杆，為亡靈引路；寶珠或寶蓋放在幡杆頂端，用作招魂等。今次公眾除可免費參觀展覽外，亦可參與導賞團，屆時有導賞員詳細講解，並可參觀平日不對外開放的省善真堂觀音殿。●

「外剛內柔的守護神」紮作技藝展覽

日期：12月4至10日

時間：上午9:30至下午5:00

地點：九龍塘律倫街7號省善真堂觀音殿旁

費用：免費入場

fb：http://bit.ly/4fRssPh

註：12月7至9日設有導賞團，報名連結：

forms.gle/kGA2kci9ZXKHzfMJA

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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